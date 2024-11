Δύο συμμετοχές από τη Δυτική Ελλάδα στο The Voice - Και οι δύο στο τιμ Μαζωνάκη

Το The Voice of Greece συμπληρώνει 10 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και είναι στο κανάλι ΣΚΑΪ! Στη νέα «εκρηκτική» σεζόν, οι κριτές είναι ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου.

Πατρινό ενδιαφέρον είχε το φετινό « The Voice of Greece », στο επεισόδιο των blind auditions που μεταδόθηκε το περασμένο Σάββατο 2-11-2024.

Στο μεταξύ την Κυριακή 3-11 στις blind auditions του φετινού The Voice of Greece που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, είδαμε έναν ακόμη διαγωνιζόμενο από τη Δυτική Ελλάδα, τον 18χρονο Γιώργο Λάττα από τα γειτονικά Λεχαινά του νομού Ηλείας, ο οποίος επίσης τα πήγε καλά. Τραγούδησε το κομμάτι "Η Μόνη επιλογή" από Μέλισσες, και έπεισε να γυρίσει την καρέκλα του ο Γιώργος Μαζωνάκης, στην ομάδα του οποίου και πήγε. Ο Χρήστος Μάστορας από τις "Μέλισσες" δεν γύρισε, ωστόσο είπε θετικά σχόλια στον Γιώργο Λάττα, ο οποίος ταξίδεψε από τα Λεχαινά για να συμμετάσχει στο σώου The Voice και μπόρεσε να περάσει στην επόμενη φάση του σώου.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ