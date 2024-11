Αντίο στον θρυλικό μουσικό παραγωγό, τον Αφροαμερικανό Κουίνσι Τζόουνς, στα 91 του χρόνια

Ιδιαίτερη θλίψη και συγκίνηση προξένησε η δυσάρεστη είδηση ότι πέθανε την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2024 σε ηλικία 91 ετών ο θρυλικός Αφροαμερικανός μουσικός, στιχουργός και παραγωγός Κουίνσι Τζόουνς, όπως μετέδωσε το Associated Press.

Ο Κουίνσι Ντιλάιτ Τζόουνς τζούνιορ, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, είχε γεννηθεί στις 14 Μαρτίου του 1933 στο Σικάγο, και το 1994 του απονεμήθηκε το Βραβείο Χέρσολτ, ενώ όπως είχε ανακοινωθεί από τον περασμένο Ιούνιο, ήταν προγραμματισμένο να λάβει το Τιμητικό Βραβείο, ένα αγαλματίδιο Όσκαρ που του απονέμεται σε ένδειξη αναγνώρισης των επιτευγμάτων του, της εξαίρετης συνεισφοράς του στις κινηματογραφικές τέχνες και επιστήμες και των υπηρεσιών του, στην 15η τελετή απονομής των βραβείων του Συμβουλίου Διοικητών (Governors Awards) της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2024 στο Ray Dolby Ballroom at Ovation Hollywood.

Ο Κουίνσι Τζόουνς έχει διατελέσει εκτός από μουσικός παραγωγός, τραηουδοποιός, συνθέτης, κ.α., και κινηματογραφικός και τηλεοπτικός παραγωγός αλλά και διευθυντής ορχήστρας. Όπως είχε αναφέρει η κόρη του, Rashida Jones στο Entertainment Weekly, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2018 με αφορμή το φιλμ «Quincy» που σκηνοθέτησε μαζί με τον Alan Hicks στο Netflix για τον πατέρα της, «ο πατέρας μου γεννήθηκε στο Σικάγο τη δεκαετία του ’30 και η καλλιτεχνική άνοδος και καταξίωση του καθώς και “επιβίωση” του σε δύσκολες κοινωνικά συνθήκες συμβολίζει ακριβώς αυτό, τους αγώνες να ακουστεί και να ενδυναμωθεί η φωνή των Μαύρων στην Αμερική. Επίσης αυτό που ήθελα να δείξω στην ταινία μου ήταν ότι ο πατέρας μου, Κουίνσι παρέμενε και σε μεγαλύτερη ηλικία στις καλλιτεχνικές επάλξεις καθώς νοιαζόταν πολύ για την εξέλιξη και καταξίωση των Αφροαμερικανών».

Ο εκλιπών άσκησε μεγάλη επιρροή στην αμερικανική μουσική σκηνή με το έργο του και με συνεργασίες με καλλιτέχνες από τον πιανίστα της τζαζ, Κάουντ Μπέιζι μέχρι τον Φρανκ Σινάτρα, τον Ρέι Τσαρλς, την Λέσλι Γκορ - Lesley Gore (“Ι’ll cry if I want to”) το 1963 και τον Μάικλ Τζάκσον, με τον οποίο συνεργάστηκε στο απίστευτης εμπορικής επιτυχίας άλμπουμ «Thriller» το 1982 αλλά και στο «Bad» που κυκλοφόρησε το 1987. Ενδιάμεσα ο Κουίνσι Τζόουνς ήταν ο εμπνευστής και η «ψυχή» για το περίφημο ensemble κομμάτι για τα παιδιά της Αφρικής, «We are the world» που έχει παραμείνει ορόσημο στην μουσική ιστορία.