Tάκης Ζαχαράτος: Με φίλους Πατρινούς στα καμαρίνια του Embassy, όσα είδαμε στο νέο show

Το χειροκρότημα ήταν ενθουσιώδες. Oπως συνέβη και στη Θεσσαλονίκη με διαρκή sold out, την αμέσως προηγούμενη περίοδο. Αλλωστε, συνεχώς ο Τάκης ρωτούσε τον κόσμο «Περνάτε καλά;». Και αυτό είναι η προτεραιότητά του και δεν το κρύβει. Να παραμείνει διασκεδαστής, ενώ εξελίσσεται καλλιτεχνικά ως one of a kind περίπτωση. Ενδεικτικό είναι πως όταν ήταν ντυμένος στα μαύρα και μόνο, χωρίς δηλαδή μεταμφιέσεις, άλλαζε μεμιάς χαρακτήρα και μόνο μέσω της έκφρασης του προσώπου του! Το περασμένο σαββατοκύριακο τον επισκέφθηκαν καλοί φίλοι από την Πάτρα στα καμαρίνια, οι Μάντυ Αποστολοπούλου (την οποία και αναφέρει επί σκηνής), Γεωργία Παπαδοπούλου, Αντυ Μπακοπούλου, Πάνος Μέξας έσπευσαν να τον συγχαρούν από κοντά. Στην πρώτη σειρά καθόταν μάλιστα ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας με την Πατρινή σύζυγό του.

