“FFALL…IS BACK” από τη Folli Follie - Δείτε τη νέα εκπληκτική συλλογή

Η Folli Follie, το διαχρονικό lifestyle brand, γιορτάζει την επιστροφή του φθινοπώρου με το σύνθημα "FFALL…IS BACK".

Οι νέες συλλογές κοσμημάτων, ρολογιών και αξεσουάρ με την υπογραφή της Folli Follie υπόσχονται να προσδώσουν στιλ και αυτοπεποίθηση στις εμφανίσεις σας και να μετατρέψουν κάθε σας look σε ένα fashion statement.

Μοντέρνα σχέδια σε κολιέ, βραχιόλια, και δαχτυλίδια εμπλουτίζουν τις νέες συλλογές κοσμημάτων Chic Allure, Wavy Flair και Eyez on Me της Folli Follie, συνδυάζοντας την κομψότητα με τη δημιουργικότητα. Κάθε κόσμημα αποτελεί μία μοναδική δήλωση στιλ, ιδανική για την ενίσχυση των προσωπικών σας επιλογών και για δώρα που θα εκτιμηθούν.

Ξεχωριστή θέση στην φθινοπωρινή συλλογή της Folli Follie κατέχουν και οι νέες προτάσεις αξεσουάρ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας. Οι δερμάτινες τσάντες Metropolitan Fab, σε χρώματα που ακολουθούν τις τάσεις, τα διαχρονικά πορτοφόλια και τα all time classic γυαλιά ηλίου ολοκληρώνουν κάθε σας look. Απαραίτητη προσθήκη τα νέα σχέδια της συλλογής ρολογιών All Time, καθώς και τα stylish γυναικεία ρολόγια από την συλλογή Shine on Me Time με το χαρακτηριστικό «μάτι» να κοσμεί το καντράν των ρολογιών.

Επισκεφθείτε το κατάστημα Folli Follie στην καρδιά της αχαϊκής πρωτεύουσας, στην οδό Ρήγα Φεραίου 106, και ανακαλύψτε τις νέες και ξεχωριστές συλλογές κοσμημάτων, ρολογιών και αξεσουάρ που θα αναδείξουν κάθε σας εμφάνιση.

Ζήστε μία μοναδική εμπειρία shopping στο κατάστημα της Folli Follie στο κέντρο της Πάτρας, ανανεώστε το στιλ σας με τις νέες προτάσεις της Folli Follie και βρείτε μια εντυπωσιακή επιλογή δώρων για τα αγαπημένα σας πρόσωπα.