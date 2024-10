Welcome to UP 2024: Καρναβαλικές αφίσες στην πρυτανεία και χοροί στο Αρσάκειο, από τον Δήμο Πατρέων

Mε καρναβαλικές αφίσες που έχουν αφήσει εποχή, αλλά και με μια πολυπληθή Χορευτική Παράσταση παραδοσιακών χορών συμμετέχει στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Welcome to Up 2024, ο Δήμος Πατρέων.

Έκθεση αφισών Πατρινού Καρναβαλιού

Η έκθεση ιστορικών αφισών του Πατρινού Καρναβαλιού πραγματοποιείσαι σε συνεργασία με την ΚΕΔΗΠ- Καρναβάλι Πάτρας στο Φουαγιέ της Πρυτανείας από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου με ώρες επισκεψιμότητας και τις τρεις ημέρες από 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

Οι φοιτητές θα μπορούν να πάρουν μια γεύση από το Πατρινό Καρναβάλι και να μπουν στο πνεύμα της μεγάλης διοργάνωσης αλλά και της τέχνης που τη συνοδεύει.

Χορευτική παράσταση

Η Χορευτική Παράσταση από τον Χορευτικό Σύλλογο του Δήμου Πατρέων θα γίνει στο Κέντρο της πόλης της Πάτρας, στο νέο Δημαρχείο (πρώην Αρσάκειο Σχολείο), την Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ.

Το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πάτρας ιδρύθηκε το 1976 σαν ένα από τα τμήματα του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου και κλείνει φέτος 48 χρόνια προσφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης.

Στόχος του είναι η μελέτη, έρευνα και η μεταφορά του λαϊκού χορού στο σήμερα, εξυπηρετώντας ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Η συμμετοχή του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου στο καλωσόρισμα των φοιτητών στην πόλη θα γίνει με μια παράσταση στην οποία θα συμμετάσχουν πάνω από 150 άτομα παρουσιάζοντας χορούς, τραγούδια και έθιμα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας καταλήγοντας σε χορογραφίες στηριγμένες στην λαϊκή χορευτική δημιουργία σε μουσική Ελλήνων συνθετών όπως Θεοδωράκης, Μαρκόπουλος, Ξαρχάκος, Λεοντής κ.λ.π..

Η παράσταση θα έχει τίτλο «ΣΑΝ ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ» παρουσιάζοντας «το χελιδόνι» στην δημοτική και νεοελληνική ποίηση σαν τον ερχομό του καινούριου, του αισιόδοξου του δημιουργικού. Το χελιδόνι που βιώνει μέσα από τα παραμύθια την αλήθεια του σύγχρονου κόσμου και τη φρίκη του πολέμου. Μέσα από την εικόνα, το λόγο, ποιητικό και λογοτεχνικό,

τους δημοτικούς και λαϊκούς χορούς, την χορογραφία, θα δούμε με τι αναγκάζονται τα παιδιά (τα χελιδόνια) να έρθουν αντιμέτωπα στο ξεκίνημα της καινούριας τους ζωής εκπέμποντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για ένα καλύτερο αύριο με κύριους πρωταγωνιστές τα ίδια παιδιά (τα χελιδόνια).

To Welcome to UP διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους ΔήμουςΠατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.



Όλες οι πληροφορίες για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ: https://welcometoup.upatras.gr/