Οι χορηγοί του Welcome to UP 2024

Το Welcome to Up 2024 το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών φοιτητών του πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 15 έως και 19 Οκτωβρίου με επίκεντρο την πανεπιστημιούπολη της Πάτρας και εκδηλώσεις σε Πάτρα, Αγρίνιο και Μεσολόγγι, δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα χωρίς την έμπρακτη στήριξη των χορηγών του.

Η εμπιστοσύνη που επέδειξαν και εξακολουθούν να επιδεικνύουν στην πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών για το πρωτοπόρο και καινοτόμο Φεστιβάλ του, είναι βασικό «γρανάζι» της μεγάλης επιτυχίας του.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών θέλει και δημόσια να εκφράσει τις ευχαριστίες του στους χορηγούς του «Welcome to UP 2024» και συγκεκριμένα στις κάτωθι εταιρείες:

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΔΕΗ

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ / GRECA SERVICES

ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

REDBULL

ΠΑΤΡΑΪΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΕ

PREMIUM ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

PREMIUM ΧΟΡΗΓΟΙ

ΛΟΥΞ

ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΤΡΩΝ

HELLENIC TRAIN

ΧΟΡΗΓΟΙ

COFFEE ISLAND

DOMINO’S

OCEANIC SECURITY

BOOKTICKETS - FERRY CENTER

IBM

DYNACOMP

ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ

ITY & E ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ

DISTINTO

MY WAY HOTEL & EVENTS

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ- ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ POWERED BY VINCI

MINOAN LINES

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ SUPER MARKET

ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΤΑΣΣΙΝΗ

ΙΝ.ΒΙ.Σ

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ

ΜΗΤΡΕΛΗΣ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΦΟΙ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗ

ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

KSI GREECE

Τ.Ε.Ε.

DELL TECHNOLOGIES

UPstore 1964.gr

GREENWORKS - Μ. ΒΟΥΤΣΙΑ

Π.Α.Ε ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ν.Ο.Π)

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΤ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

PELOPONNISOS FM

PELOP.GR

ΙΟΝΙΑΝ TV

ΝΕΟΛΟΓΟΣ

MAX FM

DETE.GR

Η ΓΝΩΜΗ

PATRA TV

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ONLINE

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

GNOMIP.GR

FINEVIEW.GR- ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

SPOUDAZO.GR

To Welcome to UP διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Όλες οι πληροφορίες για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ: https://welcometoup. upatras.gr/

Για τους χορηγούς: https://welcometoup.upatras. gr/sponsors/