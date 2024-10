Το αισθηματικό φιλμ «Ζούμε τη Στιγμή – We Live in Time» από 17-10 στις Ελληνικές αίθουσες

H αισθηματική ταινία «Ζούμε τη Στιγμή – We Live in Time» διάρκειας 107 λεπτών που μόλις ξεκίνησε να προβάλλεται με επιτυχία σε λίγες αίθουσες στις ΗΠΑ, κάνει πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2024 σε διανομή Σπέντζος Φιλμ στη χώρα μας & απ’ όσο είδαμε, θα έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Πρωταγωνιστούν οι ταλαντούχοι ηθοποιοί Andrew Garfield και Florence Pugh ενώ η σκηνοθεσία είναι του 55χρονου Ιρλανδού δημιουργού John Crowley John Crowley, γνωστού στο σινεφίλ κοινό από το Οσκαρικό φιλμ «Brooklyn» (2015) με την Σαόρσι Ρόναν αλλά και από το φιλμ – ντεμπούτο του στο σινεμά, το «Intermission» (2003), με τους Κόλιν Φάρελ και Κίλιαν Μέρφι, που του χάρισε και το Ιρλανδικό βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη - Irish Film and Television Award for Best Director.

Η κοινωνικοαισθηματική ταινία «Ζούμε τη Στιγμή – We Live in Time» όπως διαβάσαμε έκανε την διεθνή πρεμιέρα της στις 6 Σεπτεμβρίου 2024 στο Toronto International Film Festival ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα βγει στις αίθουσες την Πρωτοχρονιά του 2025.

Σύμφωνα με το στόρι (το σενάριο υπογράφει ο 40χρονος Νικ Πέιν, υποψήφιος για βραβεία Laurence Olivier Award και Tony), η Αlmut (Florence Pugh) και ο Tobias (Andrew Garfield) έρχονται κοντά μετά από μια αναπάντεχη συνάντηση που αλλάζει τη ζωή τους.

Μέσα από στιγμιότυπα της κοινής τους ζωής — ερωτεύονται ο ένας τον άλλον, χτίζουν ένα σπίτι, γίνονται οικογένεια — αποκαλύπτεται μια δύσκολη αλήθεια που ταράζει τα θεμέλιά τους. Καθώς ξεκινούν ένα μονοπάτι που αμφισβητεί τα όρια του χρόνου, μαθαίνουν να αγαπούν κάθε στιγμή της ασυνήθιστης διαδρομής που έχει πάρει η ιστορία του έρωτά τους.

Από τον σκηνοθέτη John Crowley μια ιστορία που εκτείνεται σε μια δεκαετία, βαθιά συγκινητική όσο και ρομαντική.

Πλάι στους Andrew Garfield και Florence Pugh παίζουν οι Adam James, Marama Corlett και οι Adrienne Duvall, Aoife Hinds.

Ο Άντριου Γκάρφιλντ που πρωτοπρόσεξε το σινεφίλ κοινό στο ρόλο ενός φοιτητή πανεπιστημίου στο πολιτικό δράμα «Λέοντες αντί αμνών» του Ρόμπερτ Ρέντφορντ το 2007, έγινε ευρύτερα γνωστός το 2010 ως Eduardo Saverin στο «The Social Network» του Ντέιβιντ Φίντσερ ενώ ακολούθησε ο ρόλος του Spider-Man στα superhero φιλμ «The Amazing Spider-Man» (2012), «The Amazing Spider-Man 2» (2014), ενώ εμφανίστηκε & στο «Spider-Man: No Way Home» (2021).