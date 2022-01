Οι Άντριου Γκάρφιλντ και Τομπέι Μαγκουάιρ είδαν μαζί τον νέο "Σπάιντερμαν" σ' ένα σινεμά

Το «Spider-Man: No Way Home» με τον Τομ Χόλαντ που «σκίζει» στην κυριολεξία εισπρακτικά (παίζεται και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare) είχε κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 13 Δεκεμβρίου 2021 με την Ζεντάγια και τον Τομ Χόλαντ να δίνουν το «παρών» σ’ αυτήν. Ωστόσο δύο όμως από τους ηθοποιούς δεν μπορούσαν να βρίσκονται, καθώς ήταν υποχρεωμένοι να καθίσουν στο σπίτι για να μην αποκαλύψουν την πλοκή της ταινίας κι αυτοί ήταν οι πρώην Σπάιντερμαν, ο 46χρονος Τομπέι Μαγκουάιρ και ο Άντριου Γκάρφιλντ.



Για το λόγο αυτό οι δύο αγαπητοί ηθοποιοί το βράδυ της πρεμιέρας πήγαν μαζί σε σινεμά για να δουν την ταινία «Spider-Man: No Way Home», κάτι που αποκάλυψε ο 38χρονος Γκάρφιλντ μιλώντας στο Entertainment Tonight.



«Τρυπώσαμε κρυφά σε ένα σινεμά ανήμερα της πρεμιέρας και απλά την είδα φορώντας ένα καπέλο και τη μάσκα μου. Για την ακρίβεια ήμουν μαζί με τον Τομπέι, εγώ και ο Τομπέι μπήκαμε κρυφά στην αίθουσα και κανείς δεν κατάλαβε πως ήμασταν εκεί. Ήταν μια πανέμορφη στιγμή που μοιραστήκαμε μαζί».



Ο Γκάρφιλντ έδωσε την πρώτη του συνέντευξη σχετικά με την επανάληψη του ρόλου του Σπάιντερμαν στο Variety, λέγοντας: «Δεν περίμενα να ξανακάνω ποτέ μια συζήτηση σχετικά με την πιθανότητα να υποδυθώ ξανά τον Πίτερ Πάρκερ... Σε βασικό επίπεδο, ως θαυμαστής του Σπάιντερμαν, αρκούσε και μόνο η ιδέα να δούμε τρεις Σπάιντερμαν μαζί».



«Είμαι τόσο ευγνώμων. Είμαι πραγματικά πολύ, πολύ ευγνώμων που κατάφερα να δώσω μερικές απαντήσεις για τον Πίτερ που έπαιζα», είπε ο ηθοποιός στο Variety. «Λατρεύω αυτόν τον χαρακτήρα και είμαι ευγνώμων που δούλεψα με αυτούς τους απίστευτους ηθοποιούς, αυτόν τον απίστευτο σκηνοθέτη και τη Marvel σε συνεργασία με τη Sony. Ήταν ευχάριστο και μου δόθηκε ένα αίσθημα κλεισίματος για μένα. Υπήρχαν τόσα πολλά αναπάντητα ερωτήματα για τον Πίτερ μου. Έπρεπε να επιστρέψω και να πάρω μερικές απαντήσεις γι αυτόν».

Η νέα ταινία Σπάιντερμαν έχει φτάσει σε τρεισήμισι εβδομάδες προβολής στις ΗΠΑ ΤΑ 668.8 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις συν άλλα 867,5 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο!

