Μ. Σκορσέζε: «Δεν αποχαιρετώ τον κινηματογράφο, έχω ακόμα πολλές ταινίες να κάνω»

Ο Σκορσέζε, δημιουργός περίφημων ταινιών όπως «Ο Ταξιτζής», «Κακόφημοι Δρόμοι», «Ο Ιρλανδός», «Οργισμένο Είδωλο», κ.α., ταξίδεψε στο Τορίνο για να παραλάβει το διάσημο βραβείο Stella della Mole του Μουσείου Κινηματογράφου τη Δευτέρα 7-10-2024 το βράδυ. O ηθοποιός Γουίλεμ Νταφόε που έχει συνεργαστεί με τον Σκορσέζε, ο Ιταλός σκηνοθέτης Τζουζέπε Τορνατόρε και ο σχεδιαστής παραγωγής Ντάντε Φερέτι ήταν εκεί για να τον τιμήσουν, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

«Όταν γυρίζαμε την ταινία "Gangs of New York" (Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης όπου έπαιζαν οι Ντάνιελ Ντέι Λιούις και Λεονάρντο Ντι Κάπριο) στη Cinecittà, απεικονίσαμε μια βίαιη, ματωμένη Αμερική του 19ου αιώνα, με έναν βάναυσο χαρακτήρα - τον Bill the Butcher (Μπιλ ο Χασάπης), τον οποίο υποδύεται ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις. Άνθρωποι σαν αυτόν εμφανίζονται ξανά. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε λίγες εβδομάδες» είπε χαρακτηριστικά ο Μάρτιν Σκορσέζε αναφερόμενος στις αμερικανικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. «Η δημοκρατία θα μπορούσε να συνεχιστεί ή αυτό το πείραμα θα μπορούσε να τελειώσει».

Η πιο πρόσφατη κινηματογραφική δημιουργία του Μάρτιν Σκορσέζε ήταν το περσινό, εξαιρετικό φιλμ του, «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού» με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και την ηθοποιό αποκάλυψη Λίλι Γκλαντστόουν, φιλμ που προβλήθηκε με επιτυχία και στην Πάτρα σε Πάνθεον και Βέσο Μάρε.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ