Ξεκινά 2-10 το 30ο επετειακό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας

Έγινε μνεία & στην ιδιωτική πρωτοβουλία που στηρίζει έμπρακτα το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Η κα Αγάπη Κεφαλογιάννη, Senior Programme Manager Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μεγάλου Χορηγού του Φεστιβάλ, δήλωσε: «Χαιρόμαστε πολύ που για 3η χρονιά η Nova στηρίζει τις Νύχτες Πρεμιέρας, το μεγάλο αυτό πολιτιστικό γεγονός της πόλης μας σαν Μεγάλος Χορηγός. Στη Nova αισθανόμαστε ότι συμπλέουμε με τις επιλογές των ταινιών και των αφιερωμάτων μας, με εκείνες του Φεστιβάλ. Ειδικά φέτος, για τα επετειακά χρόνια προγραμματίζουμε μια σειρά από δράσεις που περιλαμβάνουν την Κυριακή 6 Οκτωβρίου την πρεμιέρα "How to Have Sex" της Μόλυ Μάνινγκ Γουόκερ που πέρυσι απέσπασε τη Χρυσή Αθηνά. Παράλληλα, στην ΕΟΝ θα είναι διαθέσιμες επιλογές από αριστουργηματικές ταινίες που έχουν φιλοξενηθεί κατά καιρούς στο Φεστιβάλ όπως: The zone of Interest, Anatomy of a Fall, Decision to leave, Lost in Translation, Dogtooth, Twelve Monkeys ανάμεσα σε πολλές ακόμα. Ειδικά για τα 30 χρόνια, ετοιμάσαμε και μια σειρά εκπομπών και podcast που επιμελείται και παρουσιάζει η κριτικός κινηματογράφου της Nova Πόλυ Λυκούργου, με δημιουργούς και συντελεστές της διοργάνωσης. Eυχόμαστε Χρόνια Πολλά και του χρόνου μαζί!».

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Ο Θοδωρής Καραμανώλης, υπεύθυνος του προγράμματος παρουσίασε τις 16 δημιουργίες από όλο τον κόσμο που θα διεκδικήσουν φέτος τα Βραβεία ΧΡΥΣΗ ΑΘΗΝΑ, Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών, Βραβείο Σεναρίου και Βραβείο Κοινού Fischer και αναφέρθηκε στους σκηνοθέτες και τις σκηνοθέτιδες, ηθοποιούς και παραγωγούς που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους στις προβολές του τμήματος. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει αριστουργηματικά ντεμπούτα, ταινίες με βαθιά και αφοπλιστική τρυφερότητα, υπαρξιακά θρίλερ, οσκαρικά φαβορί και coming of age διαμάντια από νέες φωνές του σινεμά που οφείλουμε από εδώ και στο εξής να λάβουμε σοβαρά υπόψιν.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Στη συνέχεια, παρουσίασε το Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα Ντοκιμαντέρ που φέτος φιλοξενεί ταινίες βαθιά πολιτικές, με δυνατό κοινωνικό και επίκαιρο πρόσημο που δίχασαν τα διεθνή Φεστιβάλ ενώ θα παρακολουθήσουμε και περιβαλλοντικά ντοκιμαντέρ αλλά και φαντασμαγορικές κινηματογραφικές εμπειρίες για τη σύλληψη της τέχνης και τη δημιουργία.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ AKIRA KUROSAWA

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας διοργανώνει, για 1η φορά στην Ελλάδα, μεγάλο αφιέρωμα στον αιώνιο Σαμουράι του σινεμά, τον ανυπέρβλητο σενσέι της παγκόσμιας κινηματογραφίας, τον κορυφαίο και πιο επιδραστικό Ιάπωνα σκηνοθέτη, Ακίρα Κουροσάουα. Το αφιέρωμα συμπίπτει με το «2024: Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ιαπωνίας – Ελλάδας» και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα και με χορηγό τη ναυτιλιακή εταιρεία Μ/Maritime.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ THIS IS ENGLAND

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 85 χρόνων παρουσίας του Βritish Council - Βρετανικού Συμβουλίου στην Ελλάδα, το 30ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας πραγματοποιεί αφιέρωμα στην τελευταία πραγματικά σπουδαία και επαναστατική εποχή του βρετανικού σινεμά: τη δεκαετία του ‘80.

Οι ταινίες που θα προβληθούν: RADIO ON του Κρίστοφερ Πετίτ, BAD TIMING του Νίκολας Ρεγκ, BABYLON του Φράνκο Ρόσο, THE LONG GOOD FRIDAY του Τζον Μακένζι, THE DRAUGHTSMAN'S CONTRACT του Πίτερ Γκρίναγουεϊ, MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE του Στίβεν Φρίαρς, MONA LISA του Νιλ Τζόρνταν, SID AND NANCY του ’λεξ Κοξ, WISH YOU WERE HERE του Ντέιβιντ Λίλαντ, WITHNAIL AND I του Μπρους Ρόμπινσον, RITA, SUE AND BOB TOO του ’λαν Κλαρκ, HIGH HOPES του Μάικ Λι και DISTANT VOICES, STILL LIVES του Τέρενς Ντέιβις.

ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ

To φετινό πρόγραμμα των 30ών Νυχτών Πρεμιέρας περιλαμβάνει τις πιο προσδοκώμενες δημιουργίες της χρονιάς όπως το MEGALOPOLIS, του Φράνσις Φορντ Κόπολα αλλά και ταινίες που φτάνουν δυναμικά σε πανελλήνια πρεμιέρα έχοντας διακριθεί με τα μεγάλα βραβεία των διεθνών Φεστιβάλ (Βερολίνο, Κάννες, Βενετία, Sundance κ.ά.) και με ασταμάτητη ορμή για Οσκαρικές υποψηφιότητες: EMILIA PÉREZ, του Ζακ Οντιάρ, THE BRUTALIST, του Μπρέιντι Κορμπέτ, ΚΟΝΚΛΑΒΙΟ / CONCLAVE, του Έντουαρντ Μπέργκερ, ΤΟ ΕΛΙΞΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΙΟΤΗΣ / THE SUBSTANCE, της Κοραλί Φαρζά, ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΓΗ/ NO OTHER LAND των Μπάζελ ’ντρα, Χαμντάν Μπαλάλ, Γιουβάλ Αμπραχάμ και Ρέιτσελ Ζορ, BIRD της ’ντρεα ’ρνολντ, FLOW του Γκιντς Ζιλμπαλόντις, APRIL της Ντέα Κουλουμπεγκασβίλι, ENO του Γκάρι Χάστγουιτ, Ο ΣΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΗΣ ΣΥΚΙΑΣ/ THE SEED OF THE SACRED FIG του Μοχάμαντ Ρασούλοφ κ.α.

Credits φωτογραφιών: Γιάννης Στεφανίδης, Κυριακή Φραγκιαδάκη.

*Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, με μεγάλο χορηγό τη Nova, θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 14 Οκτωβρίου.

Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση είναι: ΔΑΝΑΟΣ Ι & ΙΙ, CINOBO ΟΠΕΡΑ Ι & ΙΙ, ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΑΒΑΝΑ, ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και ΠΑΛΛΑΣ.

Η προπώληση των εισιτηρίων (από το www.aiff.gr και τo more.com διαδικτυακά) ξεκίνησε την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε και το ίδιο θα γίνει και στις Τελετές Έναρξης και Λήξης του Φεστιβάλ με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τις συνεργάτιδες του Φεστιβάλ, κες Νεφέλη Ράντου και Βάσω Αραμπατζή.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του 30ου Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας διαβάστε ΕΔΩ!