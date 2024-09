Ευχές Χ 6, για τα 15 χρόνια του thebest

Το πληκτρολόγιο μας έχει χιλιάδες φορές σχηματίσει την επωνυμία της αξιόπιστης πληροφόρησης

Χαράλαμπος Μπονάνος (Αναπληρωτής Περιφερειάρχης): 15 Χρόνια το site της έγκυρης δημοσιογραφίας στην Περιφέρεια μας

15 Χρόνια με αρκετά κλικ στην αναζήτηση της είδησης, της επιβεβαίωσης της αλήθειας

Το πληκτρολόγιο μας έχει χιλιάδες φορές σχηματίσει την επωνυμία της αξιόπιστης πληροφόρησης, για να σχηματιστεί στην οθόνη μας, η αλυσίδα ειδήσεων που αφορούν την περιοχή μας.

Οι σημαντικές γραφές, ο σχολιασμός, η σοβαρότητα στην επικοινωνία, οι άνθρωποι του που σέβονται όσους αναζητούν την έγκαιρη πληροφόρηση, το κρατούν στην πρωτοπορία των portal.

Η απώλεια του Νάσου, δεν μείωσε την αναγνωσιμότητα του, δεν σταμάτησε την ανοδική του πορεία.

Άξιοι συνεχιστές από την οικογένεια του, τηρούν την παρακαταθήκη της εγκυρότητας χωρίς να χρωματίζουν η να παραποιούν την είδηση

Είμαι βέβαιος ότι για πολλά πολλά Χρόνια θα οδηγεί την μάτια μας στην οθόνη ,γιατί οι άνθρωποι του συντονίζονται στις αξίες και τις αρχές που υπηρετούσε ο Νάσος που κατάλαβε νωρίς την ηλεκτρονική πορεία της είδησης.

Χρόνια πολλά!

Κρατάτε πάντα ψηλά τις αξίες του Νάσου

Αντώνης Κουνάβης (πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας): Καλή συνέχεια στην εξαιρετική πορεία του αγαπημένου μας best, είμαι σίγουρος πως για πολλά χρόνια το best, θα είναι το κορυφαίο ενημερωτικό μέσο του νομού Αχαΐας, εύχομαι υγεία σε όλη την ομάδα του best και μα κρατάτε πάντα ψηλά τις αξίες του Νάσου.

Ευχές για μία συνέχεια με ψηλότερες κορυφές!

Αντώνης Χαροκόπος (Αντιπρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ, Πρόεδρος Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας Νοτίων Ιονίων Νήσων,Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πατρέων): Πέρασαν κιόλας 15 χρόνια από τότε που το thebest.gr εμφανίστηκε στις οθόνες μας δίνοντας μία άλλη «ματιά» σε αυτό που λέμε «ενημέρωση». Όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να πρωτοπορεί και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ως το μεγαλύτερο περιφερειακό Μέσο. Πιστό στα ιδανικά και στις αξίες του ιδρυτή του, Νάσου Νασόπουλου συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε εκείνος. Με εγκυρότητα αλλά και ακέραιο, αναδεικνύοντας κοινωνικά θέματα, απόλυτα συνδεδεμένο με την κοινωνία και τους ανθρώπους της. Δεν είναι η προσωπική γνωριμία με τον Νάσο που ανέδειξε μία σχέση με έναν καλό σύμβουλο και φίλο που φέρνει την παραδοχή ότι το thebest.gr κέρδισε την εμπιστοσύνη των αναγνωστών. Είναι η συνέπεια, και ο ζήλος του thebest.gr με τα οποία την κέρδισε επάξια.

Ευχές για μία συνέχεια με ψηλότερες κορυφές!

Να είναι μακρά και συνεχής η επιτυχής προσπάθειά σας

Ιωάννης Καλαβρουζιώτης (Καθηγητής- τ. Πρόεδρος ΕΑΠ): 15 Χρόνια συνεχούς καθημερινής προσφοράς στην ηλεκτρονική ενημέρωση με επαγγελματισμό, μεράκι, και αφοσίωση των συνεργατών σας στην έγκαιρη και έγκυρη είδηση για την Δυτική Ελλάδα και όχι μόνον. Όσοι κατά καιρούς συνεργασθήκαμε γνωρίζουμε πολύ καλά την υπευθυνότητα που διακατέχει το THE BEST.

Εύχομαι να είναι μακρά και συνεχής η επιτυχής προσπάθειά σας στα πλαίσια της ενημέρωσης που δικαιώνει τον αείμνηστο Νάσο Νασιόπουλο.

Καλή συνέχεια!

Συνεχίστε να μας εκπλήσσετε!

Δημήτρης Τουλιάτος (Πολιτιστικός Διαχειριστής): Αξιότιμο the best.gr

Πως μπορείτε να πέφτετε τόσο έξω;

Πως είναι δυνατόν, εσείς ένα αξιόπιστο μέσο, να κάνετε τόσο λάθος;

Είναι δυνατόν να ισχυρίζεστε ότι έχουν περάσει μόνο 15 χρόνια από το πρώτο «κλικ»;

Εδώ έχουν έρθει τα πάνω- κάτω τόσες φορές!

Έχουν περάσει από πάνω μας 7 λεξικά καταστροφών, με ελάχιστα φωτεινά διαλείμματα.

Νιώθει κανείς ότι έχει ζήσει 2 και 3 ζωές από την πρώτη μέρα που ο Νάσος μας μετέφερε στο μέλλον.

Και εσείς επιμένετε ότι όλα αυτά που έχουμε ζήσει μαζί, εξελίχθηκαν σε 15 μόνο χρόνια;

Τι να πω…

Μπορεί να έχετε δίκιο, για άλλη μια φορά.

Υ.Γ. Ευχαριστίες για τη διαδρομή σε όλους!

Λίιιιιιγο περισσότερες στη Νεκταρία, την Ελένη, τη Γιωτα, την Αντυ και την Τζινα!

Και, παρακαλώ, συνεχίστε να μας εκπλήσσετε!

Το (σας) έχουμε ανάγκη!

«Πάντα Αντικειμενικοί, Πάντα Ψηλά, Πάντα Δυνατά»

Κωνσταντίνος Μπουρδούλης (πρώην πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Πατρέων): Επαναλάβω παλιότερες και «δοκιμασμένες» ευχές μου, γιατί παρακολουθώντας τις επιτυχίες του, θεωρώ ότι «έπιασαν». «Πάντα Αντικειμενικοί, Πάντα Ψηλά, Πάντα Δυνατά, Πάντα Επιτυχίες και Πάντα πιστοί στο δρόμο που χάραξε ο Νάσος!»

Για το «thebest.gr», μιλάει το πιο αντικειμενικό κριτήριο που υπάρχει. Το αγκάλιασμά του από τον κόσμο. Οι θεμελιωτές του, Νάσος Νασόπουλος, Χριστόφορος Πετρής και Τάκης Γκίκας μπορεί να «Έφυγαν». Όμως το «the best», στα άξια χέρια της Νεκταρίας, του Περικλή, της Γιώτας και των άλλων συνεργατών τους, συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία το όραμά τους.