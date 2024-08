Ντόμινικ Σέσα: Ο εκλεκτός του Αλεξάντερ Πέιν θα υποδυθεί τον αυτόχειρα σεφ Αντονι Μπουρντέν

O 21χρονος αμερικανός ηθοποιός Ντόμινικ Σέσα, που εντυπωσίασε υποκριτικά στο τελευταίο φιλμ του Αλεξάντερ Πέιν «The Holdovers», θα υποδυθεί τελικά το διάσημο, αυτόχειρα σεφ Αντονι Μπουρντέν.

Είναι κάτοχος του βραβείου Best Young Performer των Critics Choice Movie Awards. Με καταγωγή από το Νιου Τζέρσει, έκανε πραγματικά αίσθηση με το ντεμπούτο του στην ταινία του ελληνοαμερικανού Πέιν με τις αχαικές ρίζες, ωθώντας μάλιστα το περιοδικό Variety να τον εντάξει στη λίστα των «10 Actors to Watch for 2023».

Στο «The Holdovers- Τα παιδιά του χειμώνα», υποδύθηκε έναν δύστροπο και ατίθασο σπουδαστή που αναγκάζεται να μείνει στο οικοτροφείο μαζί με έναν καθηγητή και μια μαγείρισσα στις διακοπές των Χριστουγέννων. Ηταν μια ιστορία ενηλικίωσης και κοινωνικής ενδοσκόπησης με vintage ευαισθησία. Ο ίδιος ο ηθοποιός είχε χαρακτηρίσει στους Los Angeles Times «σουρεαλιστική» την απότομη μετάβασή του στην επωνυμία και τη δόξα. Ηταν άλλωστε το βάπτισμά του, σε ηλικία 19 ετών!