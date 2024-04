Η ταινία του Αιγιώτη Αλεξάντερ Πέιν διακρίθηκε στα βραβεία της Ένωσης Σεναριογράφων Αμερικής

Στα τηλεοπτικά τα «Succession», «The Bear», «The Last of Us» και «Beef» κέρδισαν τα βραβεία για την Καλύτερη Δραματική, Κωμική, Νέα Σειρά και Μίνι Σειρά αντίστοιχα.

Αναλυτικά λίστα με τους νικητές έχει ως εξής.

Πρωτότυπο Σενάριο: The Holdovers

Διασκευασμένο Σενάριο: American Fiction

Ντοκιμαντέρ: The Pigeon Tunnel

Δραματική Σειρά: Succession

Κωμική Σειρά: The Bear

Νέα Σειρά: The Last of Us

Μίνι Σειρά: Beef

Animation:** Carl Carlson Rides Again

TV & New Media: Quiz Lady

Επεισοδιακό Δράμα: Living+

Επεισοδιακή Κωμωδία: Escape From Shit Mountain

Variety Talk: Last Week With John Oliver

Variety Sketch: I Think You Should Leave With Tim Robinson

Variety Specials: Sarah Silverman: Someone You Love

Quiz and Audience Participation: The Chase

Daytime Drama: Days of Our Lives

Παιδικό Πρόγραμμα: Romance Dawn

Short New Media: Carpool Karaoke

News Script – Regularly Scheduled, Bulletin, or Breaking Report: Surprise Attack!

News Script – Analysis, Feature, or Commentary: 60 Minutes.