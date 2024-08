Και η Κένταλ Τζένερ στους Ολυμπιακούς, συνδύασε πατριωτική αθλητική στολή με… μοκασίνια

Μέσα στο στάδιο Paris-Bercy έδειχνε stylish φορώντας bomber μπουφάν και καπελάκι από την επίσημη αθλητική στολή των HΠΑ. Tα συνδύασε με λευκό μπλουζάκι, τζιν παντελόνι και μοκασίνια του label της μινιμαλιστικής πολυτέλειας The Row. Μια τέτοια παρουσία δείχνει βέβαια όμορφη με τα… πάντα.

Οι θαυμαστές εγκωμίασαν το σύνολό της στο ίντερνετ ως εξής: «She has good taste in outfits»- «She looks amazing»-«The prettiest smile» έγραψαν μεταξύ άλλων. Γενικότερα όμως είδαμε αθλητικές αναφορές στο ντύσιμο των επώνυμων επισκεπτών. Σε αντίστοιχο πνεύμα ντύθηκαν Τζέικα Τσαστέιν, Lady Gaga. Η μόδα των ημερών μας οδηγεί στο πατριωτικό βεστιάριο των αθλητών λοιπόν.