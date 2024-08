«Tιτανομαχία» για την κινηματογραφική μεταφορά των απομνημονευμάτων της της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η «πριγκίπισσα της ποπ» της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, στα τέλη του έτους θα κλείσει τα 43 της χρόνια. Εγραψε ιστορία στα τέλη των nineties και αρχές 2000, καθώς ανακηρύχθηκε μια από τις εμπορικότερες τραγουδίστριες όλων των εποχών Εξελίχθηκε σε φαινόμενο της teen pop σε dance Barbie style. Tον περασμένο Μάιο βγήκε επισήμως το διαζύγιό της από τον δεύτερο σύζυγό της ενώ λίγους μήνες πριν είχε εισπράξει το πρωτοφανές ποσό των 15 εκατομμυρίων δολαρίων για το αυτοβιογραφικό της βιβλίο The Woman in Me.

Η δόξα, η δημοσιότητα, οι έρωτές της αλλά και ο εγκλεισμός της γεμίζουν τις σελίδες του. Πιο συγκεκριμένα η πολυβραβευμένη performer από το Μισισιπή καταγράφει λεπτομερώς τα παιδικά της χρόνια στη μικρή πόλη της Λουιζιάνα. Επίσης πως αισθανόταν με την απίστευτη φήμη που γνώρισε ως έφηβη. Ξεδιπλώνει κατόπιν την ψυχική της κατάρρευση, την καταδίωξή της από τους παπαράτσι, τις σχέσεις της, αλλά και όσα συνέβησαν τα 13 χρόνια που ο πατέρας της ανέλαβε την κηδεμονία της.