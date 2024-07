Ο 31χρονος Ντάνι Ραμίρεζ πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Τοντ Χέινς στο πλευρό του Χοακίν Φίνιξ

Ο 31χρονος Αμερικανός ηθοποιός Ντάνι Ραμίρεζ - Danny Ramirez πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του βραβευμένου με Όσκαρ, Χοακίν Φίνιξ - Joaquin Phoenix στην άτιτλη προς το παρόν, κοινωνικοαστυνομική ταινία του σκηνοθέτη Τοντ Χέινς - Todd Haynes, δημιουργού εξαιρετικών και ευαίσθητων ταινιών όπως η «Carol» και το «Far from heaven».

Πρόκειται για μία ιστορία αγάπης μεταξύ δύο ανδρών τη δεκαετία του ΄30, σε σενάριο του Τοντ Χέινς με τον Τζόναθαν Ρέιμοντ (Jon Raymond).

Ο Χοακίν Φίνιξ, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει με τις ερμηνείες του σε ταινίες όπως το “Joker” όπου πήρε & το Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου, και το “Her”, φέρνει την πολυπλοκότητα και την ευαισθησία του σε αυτό το νέο πρότζεκτ. Η χημεία μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών είναι κρίσιμη για την επιτυχία της ταινίας, και οι θαυμαστές είναι ενθουσιασμένοι να δουν πώς θα εξελιχθεί αυτή η δυναμική.

Η νέα ταινία του 63χρονου Kαλιφορνέζου Τοντ Χέινς, αν και άτιτλη προς το παρόν, έχει ήδη καταφέρει να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον και ανυπομονησία. Η ιστορία αγάπης που εξελίσσεται σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις και προκαταλήψεις, σε συνδυασμό με το ταλέντο των ηθοποιών και την σκηνοθετική ματιά του Χέινς, υπόσχεται να δημιουργήσει ένα αριστούργημα που θα συγκινήσει και θα καθηλώσει το κοινό.

Αναμένοντας περισσότερες πληροφορίες για την πλοκή και την ημερομηνία κυκλοφορίας, οι σινεφίλ και οι κριτικοί ανυπομονούν να δουν πώς αυτή η μοναδική ιστορία θα ζωντανέψει στην οθόνη. Η συγκεκριμένη ταινία φαίνεται να αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και πολυαναμενόμενα κινηματογραφικά γεγονότα της επόμενης χρονιάς.

Ο Ντάνι Ραμίρεζ έχει γίνει περισσότερο γνωστός για τους ρόλους του ως Wes στο The Gifted, του Mario Martinez στο On My Block, του Joaquin Torres στο Marvel Cinematic Universe και του υπολοχαγού Mickey "Fanboy" Garcia στο «Top Gun: Maverick» πλάι στον Τομ Κρουζ.

Το σενάριο της ταινίας όπως προείπαμε, αφηγείται μια ιστορία αγάπης μεταξύ δύο ανδρών τη δεκαετία του 1930, μία περίοδο γεμάτη κοινωνικές & πολιτικές προκλήσεις και προκαταλήψεις, γεγονός που καθιστά την ιστορία ιδιαίτερα συγκινητική και ενδιαφέρουσα. Ο Τοντ Χέινς θεωρείται από τις πιο δυνατές φωνές του λεγόμενου ανεξάρτητου Αμερικανικού σινεμά.

Η προηγούμενη ταινία του Χέινς ήταν το "May December" που προβλήθηκε και στην Πάτρα το 2023, με πρωταγωνιστές την Νάταλι Πόρτμαν, την Τζούλιαν Μουρ και τον Τσαρλς Μέλτον, η ερμηνεία του οποίου συζητήθηκε ιδιαίτερα θετικά.