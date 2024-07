Η σταρ του τραγουδιού Σελίν Ντιόν φέρεται να επιστρέφει στη σκηνή το φθινόπωρο

Η Καναδή σούπερ σταρ του τραγουδιού, Σελίν Ντιόν (Celine Dion) μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας από τη μουσική σκηνή λόγω της μάχης που δίνει καθημερινά με το Σύνδρομο Δύσκαμπτου Ατόμου (Stiff Person Syndrome) φέρεται να επιστρέφει στις live εμφανίσεις.

Δημοσίευμα της Αμερικανικής Sun αποκάλυψε, ότι η δημοφιλής τραγουδίστρια εργάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή κάνοντας πρόβες στο σπίτι της και μετά από οκτώ μήνες θεραπείας είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει ένα συγκεκριμένο αριθμό συναυλιών το φθινόπωρο.

Πιο συγκεκριμένα η 56χρονη τραγουδίστρια του «My heart will go on» & του «Because you loved me», αναμένεται να επιστρέψει στη σκηνή του Resorts World Theatre, στο Λας Βέγκας την περίοδο κατά την οποία διοργανώνεται το διάσημο Grand Prix και να ερμηνεύσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε ένα σόου διάρκειας 70 λεπτών.

«Η Σελίν Ντιόν υπόγραψε να τραγουδήσει ξανά στο κοινό τον Νοέμβριο. Έχει δουλέψει απίστευτα σκληρά για να φτάσει ξανά στο σημείο να τραγουδά καλά και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιστεύει ότι είναι έτοιμη να ερμηνεύσει επιτυχίες για πάνω από μια ώρα» ανέφερε πηγή στην αμερικανική Sun.