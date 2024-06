Στην Αθήνα στο θερινό σινέ Ριβιέρα αυτές τις μέρες το "Ξαφνικά Φέτος το Καλοκαίρι" με εκλεκτές ταινίες

Για 13η χρονιά πραγματοποιείται στην Αθήνα η σινεφίλ διοργάνωση "Ξαφνικά Φέτος το Καλοκαίρι" όπου την επιμέλεια έχει ο γνωστός κριτικός κινηματογράφου και διευθυντής του freecinema.gr Ηλίας Φραγκούλης. Η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε την Πέμπτη 27/6 και μάλιστα η εναρκτήρια ταινία ήταν το φιλμ του Μπομπ Φόσι, του 1974, «Λένι ο βρωμόστομος» με τον Ντάστιν Χόφμαν.

Το φετινό "Ξαφνικά Φέτος το Καλοκαίρι" θα συνεχιστεί έως τις 3/7 & παρουσιάζει ένα εκλεκτικό πρόγραμμα προβολών, το οποίο γεμίζει με κλασικά χολιγουντιανά διαμάντια τη μεγάλη οθόνη του θερινού σινεμά Ριβιέρα, στα Εξάρχεια. Επίσης όπως γράφτηκε, τη σινεφίλ προσοχή τραβά και η πανελλήνια πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου σίκουελ "MaXXXine" του Τάι Γουέστ με πρωταγωνίστρια τη Μία Γκοθ, διάρκειας 103 λεπτών, στις 23.30.

Για 7 μέρες λοιπόν, η διοργάνωση "Ξαφνικά Φέτος το Καλοκαίρι" δίνει το ραντεβού της με το κοινό της Αθήνας στο θερινό σινέ Ριβιέρα.

Χορηγός είναι η παγωμένη Βίκος Cola.

Δεκατρία χρόνια, πια, μετά από μια απόφαση που πάρθηκε τυχαία και… εντελώς ξαφνικά, το ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, το πλέον αγαπημένο «τέκνο» (μου) που προέκυψε αμέσως μετά τη δημιουργία του freecinema.gr, επιστρέφει με τον τσαμπουκά του χαρακτηρισμού ενός κανονικού κινηματογραφικού θεσμού της πόλης των Αθηνών, ο οποίος εξακολουθεί να προτείνει στο κοινό με αγάπη και πείσμα ένα σινεμά «παλιακό» μα σταθερό σε αξίες, παραδίδοντας πάντοτε μαθήματα φιλμικών ειδών (και της εξέλιξής τους), αναφέρει ο Ηλίας Φραγκούλης & προσθέτει:

Το φετινό αφιέρωμα κουβαλά κυρίως προσωπικές μου επιλογές που πριν από χρόνια δεν θα επεδίωκα να προσθέσω στο πρόγραμμα, από κορυφαίες οσκαρικές παραγωγές μακρινών δεκαετιών έως και «ρίσκα» ξεχασμένων τίτλων που σας καλώ να ανακαλύψετε, από τα ‘40s έως και τα ‘80s, δίπλα στην πολυαναμενόμενη πανελλήνια πρεμιέρα της «MaXXXine» του Τάι Γουέστ, την ολοκλήρωση της (ίσως) καλύτερης τριλογίας τρόμου στα χρονικά του σινεμά!

Το Ξαφνικά Φέτος το Καλοκαίρι μετρά με υπερηφάνεια δεκατρία χρόνια διοργάνωσης γιατί χιλιάδες θεατές μέχρι σήμερα πίστεψαν τη διαφορετικότητά του και το ανεξάρτητο πνεύμα του. Γιατί θερινά σινεμά όπως (κυρίως) η εξαρχειώτικη Ριβιέρα στάθηκαν δίπλα του και ακολούθησαν την τρέλα του. Γιατί η Ταινιοθήκη της Ελλάδος το αγκάλιασε και το τίμησε από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του. Γιατί μια σεβαστή ελληνική εταιρεία όπως ο Βίκος είχε τη μοναδική τόλμη και συνεχίζει να το στηρίζει ουσιαστικά. Από τις 27 Ιουνίου έως και τις 3 Ιουλίου, λοιπόν, προσπαθήστε να το ζήσετε… δεκατρείς φορές! Σαν να ήταν η καλύτερη και πιο «άχαστη» κινηματογραφική γιορτή της χρονιάς.

Γεννώντας αναμνήσεις που μας αξίζουν.

Οι φετινές προβολές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, απόψε Παρασκευή 28-6, στις 21.00 την ταινία του 1977 "Αναζητώντας τον Μίστερ Γκούντμπαρ" σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Μπρουκς όπου η Νταϊάν Κίτον δίνει μια αποστομωτική & τολμηρή ερμηνεία στο πλάι του Ρίτσαρντ Γκιρ (θεωρείται γενικά ένα λιγότερο γνωστό φιλμ που σπάνια δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σε σινεμά). Ακόμα θα προβληθεί την Τρίτη 2/7 το φιλμ "Ο Πόλεμος του Εγκλήματος" (Τζόζεφ Χ. Λιούις, 1950) που άνοιξε βίαια το δρόμο για το εμβληματικό "Μπόνι και Κλάιντ", αλλά και το ροκ εντ ρολ φιλμ "Όταν το Κορίτσι Θέλει -The Girl Can't Help It" του Φρανκ Τάσλιν, παραγωγής 1956 με την εκρηκτική Τζέιν Μάνσφιλντ (θα προβληθεί τη Δευτέρα 1-7 στις 23.15).

Φυσικά, πλάι στους παραπάνω τίτλους βρίσκονται, επίσης, αξεπέραστα αριστουργήματα όπως το Οσκαρικό "Όλα για την Εύα" τουΤζόζεφ Λ. Μάνκιεβιτς, παραγωγής 1950 με την Μπέτυ Ντέιβις) που πρόκειται να προβληθεί σε φιλμ το Σάββατο 29-6 στις 20.45 και η επίσης Οσκαρική ταινία "Κοιλάδα της Κατάρας – How Green was My Valley" του σπουδαίου Τζον Φορντ, παραγωγής 1941.