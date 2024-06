Το «Animal» της Σοφίας Εξάρχου, ο μεγάλος νικητής στα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου

Αναλυτικά οι νικητές των 15ων βραβείων Ίρις 2024:

-Βραβείο Ειδικών και Οπτικών Εφφέ

Αντώνης Κοτζιάς, Martin Jurado για την ταινία Inside

-Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφφέ

Εύη Ζαφειροπούλου, Χρόνης Τζήμος για την ταινία Φόνισσα

-Βραβείο Ήχου

Odo Grötschnig, Sebastian Watzinger, Thomas Pötz Kava, Rudolf Gottsberger, Βάλια Τσέρου, Κώστας Βαρυμποπιώτης, Χρήστος Γούσιος για την ταινία Animal

-Βραβείο Ενδυματολογίας

Εύα Νάθενα για την ταινία Φόνισσα

-Βραβείο Σκηνογραφίας

Εύα Νάθενα για την ταινία Φόνισσα

-Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής

Δημήτρης Παπαδημητρίου για την ταινία Φόνισσα

-Βραβείο Μοντάζ

Dragos Apetro, Νίκος Βαβούρης για την ταινία Animal

-Βραβείο Φωτογραφίας

Παναγιώτης Βασιλάκης για την ταινία Φόνισσα

-Βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου

Φλομαρία Παπαδάκη για την ταινία Animal

-Βραβείο Β΄ Ανδρικού Ρόλου

Βασίλης Κολοβός για την ταινία Εξέλιξη

-Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου

Δήμητρα Βλαγκοπούλου για την ταινία Animal

-Βραβείο Α΄ Ανδρικού Ρόλου

Γουίλεμ Νταφόε για την ταινία Inside

-Βραβείο Σεναρίου

Σοφία Εξάρχου για την ταινία Animal

-Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη

Βασίλης Κατσούπης για την ταινία Inside

-Βραβείο Σκηνοθεσίας

Σοφία Εξάρχου για την ταινία Animal

-Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας

Στην ταινία Το Χάος που Άφησε Πίσω της του Νίκου Κολιούκου

-Βραβείο Μικρού Μήκους Animation

Στην ταινία Η Πορνογραφική Συλλογή του Κάφκα: Αριστοτέλης Μαραγκός, Κωνσταντίνος Βασίλαρος

-Βραβείο Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ

Στην ταινία Φως εκ Φωτός: Νεριτάν Ζιντζιρία, Efijeni Kokedhima

-Βραβείο Μικρού Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας

Στην ταινία Ανορθόδοξος: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Φανή Σκαρτούλη

-Βραβείο Ταινίας Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής

Στην ταινία How to Have Sex: Κωνσταντίνος Κοντοβράκης

-Βραβείο Ντοκιμαντέρ

Στην ταινία Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης: Βαλερύ Κοντάκου, Δέσποινα Παυλάκη

-Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας

Στην ταινία Animal: Μαρία Δρανδάκη, Μαρία Κοντογιάννη, Lukas Rinner, Laura Sterian, Ivan Tonev, Στέλιος Καμμίτσης.

*Το "Animal" είχε προβληθεί τον περασμένο Φεβρουάριο από την Κινηματογραφική Λέσχη της Πάτρας, στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ