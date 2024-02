"Animal" από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Η βραβευμένη με Χρυσό Αλέξανδρο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης "Animal", μετά από 30 χρόνια για ελληνική ταινία, προβάλελται στην Πάτρα από την Κινηματογραφική Λέσχη. στις 26 Φεβρουαρίου.

Βραβευμένη και σε πολλά ξένα φεστιβάλ τόσο η ταινία όσο και η πρωταγωνίστρια Δήμητρα Βλαγκοπούλου. Πρώτη προβολή στις 7 μ.μ. Δεύτερη προβολή στις 9.30 μ.μ.

ANIMAL

Σκηνοθεσία-Σενάριο: Σοφία Εξάρχου

Ηθοποιοί: Δήμητρα Βλαγκοπoύλου, Φλομαρία Παπαδάκη, Αχιλλέας Χαρίσκος, Χρόνης Μπαρμπαριάν, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Δανάη Πετροπουλέα, Kristof, Ελπίδα Ορφανίδου, Ιωάννα Τουμπακάρη, Φαίη Τζούμα, Νώντας Δαμόπουλος, Voodoo Jurgens, Βαγγέλης Ευαγγελινός, κ.α.

Φωτογραφία: Monika Lenczewska

Μοντάζ: Dragos Apetri

Κοστούμια: Βασιλεία Ροζάνα

Μουσική: Wolfgang Frisch

Χώρα: Ελλάδα (Έγχρωμη)

Διάρκεια: 116΄

Διακρίσεις: 6 Βραβεία και 7 Υποψηφιότητες

-Locarno International Film Festival 2023, Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας (Δ. Βλαγκοπουλου) και Υποψηφιότητα Καλύτερης ταινίας.

-São Paulo International Film Festival (2023), Υποψηφιότητα καλύερης ταινίας.

-Thessaloniki Film Festival 2023, 3 Βραβεία, ΧρυσόςΑλέξανδρος στο Διεθνές Διαγωνιστικό. Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού (Δ Βλαγκοπούλου) και Βραβείο στη Σ. Έξαρχου.

-Vancouver International Film Festival 2023, Βραβείο Vanguard στην Σ. Εξάρχου.

-Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles 2023, Βραβείο Cineuropa στο Επίσημο Διαγωνιστικό.



"ANIMAL" : Κατάλληλη για άνω των 15 (Κ15).

Ιστορικός Χρυσός Αλέξανδρος στο "Animal" της Σοφίας Εξάρχου. Το μεγάλο βραβείο του φεστιβάλ Κιν/φου Θεσσαλονίκης απονέμεται ξανά σε ελληνική ταινία μετά από τριάντα χρόνια.

Ποτέ το «yes sir, I can boogie», δεν θα ξανακούγεται το ίδιο μετά απ' αυτή την ταινία.

Το Animal της Σοφίας Εξάρχου, απέσπασε τον Χρυσό Αλέξανδρο και το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για τη Δήμητρα Βλαγκοπούλου στο 64ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (2023). Έχοντας ήδη αποσπάσει πολυάριθμα βραβεία σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, κυκλοφόρησε στις 8 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους.

Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Σοφίας Εξάρχου είναι η πρώτη ελληνική ταινία μετά απο 30 χρόνια που κέρδισε την κορυφαία διάκριση του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης (μετά την ταινία «Απ' το Χιόνι» του Σωτήρη Γκορίτσα). Το Animal απέσπασε επίσης το Bραβείο της Crew United.

Μια ομάδα ανιματέρ, παλιών και νέων, με επικεφαλής την Κάλια, παρουσιάζει κάθε βράδυ το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα στη σκηνή του παραθαλάσσιου ξενοδοχείου Mirage. Δίπλα στην Κάλια, ο Σίμος στο ρόλο του «παρουσιαστή», η μικρή του κόρη Μαίρη, η νεοφερμένη Εύα, ο Θωμάς, ο Vladimir, η Φανή, όλοι τους μέλη μιας ιδιότυπης, παράταιρης οικογένειας.

Βρισκόμαστε στις αρχές της τουριστικής σεζόν και το ξενοδοχείο γεμίζει επισκέπτες. Χάρτινα ντεκόρ, νάυλον κοστούμια, κωμικά σκετς, φάλτσα καραόκε και φτηνό γκλίτερ γεμίζουν την υπαίθρια σκηνή κάθε βράδυ. Καθώς όμως οι εβδομάδες περνάνε, η θερινή φιέστα γίνεται ολοένα και πιο άγρια, περισσότερο τολμηρή. Οι νύχτες της Κάλιας μοιάζουν πλέον ανεξέλεγκτες. Η ποπ έκσταση του ιλουστρασιόν δίνει τη θέση της στο κενό μιας μεθυσμένης εξτραβαγκάντζας και σκληρές αλήθειες αποκαλύπτονται μέσα από το σκοτάδι. Όταν όμως τα φώτα ανάψουν ξανά, το σόου πρέπει να συνεχιστεί.

Το «Park» της Σοφίας Εξάρχου, το 2017, ήταν ένα από τα πιο δυνατά ντεμπούτα του νεότερου ελληνικού σινεμά, μια ταινία που κέρδισε ακόμα μεγαλύτερη σημασία με την πάροδο του χρόνου, όχι μόνο γιατί αποκάλυψε μια ολόφρεσκη γενιά ηθοποιών, αλλά και γιατί αποτύπωσε μια Ελλάδα που ήδη έχει αλλάξει.

Σήμερα, η Εξάρχου μας παρουσιάζει το «Animal», τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της. Γυρισμένη το φθινόπωρο του 2022 σε Αττική και Κρήτη, η Σοφία Εξάρχου επιστρέφει στην κινηματογραφική δράση με την καθηλωτική Δήμητρα Βλαγκοπούλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μαζί της η πρωτοεμφανιζόμενη Φλομαρία Παπαδάκη και μια εκλεκτή ομάδα ηθοποιών, χορευτών και performers.

Σημείωμα σκηνοθέτη: «Με φόντο ένα καλοκαιρινό θέρετρο, εκεί που ορδές τουριστών συρρέουν κάθε καλοκαίρι και το «κέφι» δεν σταματάει ποτέ, το Animal ακολουθεί τους ήρωές του μπροστά και πίσω από τα φώτα της σκηνής. Πώς είναι να φοράς το ίδιο κοστούμι, να παίζεις τους ίδιους ρόλους και να εκτελείς το ίδιο πρόγραμμα με ενέργεια και χαμόγελο κάθε μέρα; Εκεί που γυρίζουν τα γρανάζια της “Live your myth in Greece” φαντασίωσης και που, αν δεν προσέξει κανείς, μπορεί να καεί ακόμα και τη νύχτα...»

Flix Team (Ιούλ. 2023).

Χρειάστηκε να περάσουν τριάντα ολόκληρα χρόνια για να κατακτήσει ξανά ελληνική ταινία το μεγάλο βραβείο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αλλά να που συνέβει στην 64η διοργάνωση. Τότε ήταν το "Απ' το Χιόνι" του Σωτήρη Γκορίτσα, τώρα ο Χρυσός Αλέξανδρος απονεμήθηκε στο "Animal" της Σοφίας Εξάρχου.

H πρωταγωνίστρια Δήμητρα Βλαγκοπούλου παραδίδει μία αποστομωτική ερμηνεία στο ρόλο της αρχηγού μιας ομάδας ανιματέρ, η οποία δίνει καθημερινές χορευτικές παραστάσεις για τους ενοίκους ενός all-inclusive ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν. Η Εξάρχου υιοθετεί εκ νέου το οικείο, ντοκιμαντερίστικου ρεαλισμού ύφος της, προσεγγίζοντας τους ήρωές της σα να μοιάζουν με νομαδικά πλάσματα τα οποία έτυχε να συνυπάρξουν. Το στοιχείο της φύσης που έρχεται σε αντίφαση με το αστικό τοπίο, από τη μία η ηρεμία του ορίζοντα - από την άλλη οι εμβοές των κλαμπ, ενισχύει τις νατουραλιστικές υφές της ταινίας αλλά και την εσωτερική συναισθηματική πάλη της κεντρικής ηρωίδας. Ο χαρακτήρας της Βλαγκοπούλου βρίσκεται εγκλωβισμένος σε μια διαβρωτική ενδιάμεση συνθήκη, όπου η ανάγκη του για ηρεμία αναχαιτίζεται από την υποχρέωση να εργαλειοποιεί το σώμα της μέχρι τελικής πτώσης. Η απεικόνιση της φθοράς διακόπτεται από πολύτιμες στιγμές τρυφερότητας, τις οποίες τοποθετεί στοχευμένα στην αφήγηση η Εξάρχου, δίχως βέβαια να αποφεύγεται η ροπή προς την επανάληψη. Συνολικά, πρόκειται για ένα άξιο φιλμ το οποίο, αν μη τι άλλο, προσφέρει μία καλή ιδέα του πώς μοιάζει η εργασιακή εμπειρία μιας σεζόν, στην εποχή της απαξίωσης ακριβώς των ανθρώπων που βιοπορίζονται από τον τουρισμό".

Γιάννης Καντέα-Παπαδόπουλος, (Νοέμβριος 2023)

Η αντίσταση μιας γυναίκας στην παγίδα της υπαρξιακής ρουτίνας, στη νέα ταινία της Σοφίας Εξάρχου, με βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στο Λοκάρνο και Χρυσό Αλέξανδρο (και γυναικείου ρόλου επίσης), στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Εάν στην πρώτη της ταινία, το «Park», η Σοφία Εξάρχου αποτύπωσε το ξόδεμα μιας ελληνικής ευκαιρίας, την παρακμή του «ολυμπιακού» ονείρου, στη δεύτερη, το «Animal», καταγράφει το ελληνικό αντι-καλοκαίρι, όχι εποχιακά, αλλά με τα θαμπά χρώματα ενός ρούχου που άφησες στον ήλιο και ξεθώριασε.

Αυτή είναι η ιστορία της Κάλιας: μιας κοπέλας με νευρώδες, μικροσκοπικό αλλά παντοδύναμο σώμα (η σωματική πίεση και αντοχή στον πυρήνα της ταινίας), που δουλεύει ως χορεύτρια, όχι εκεί όπου πιθανόν θα ήθελε, αλλά σ' ένα resort ως ανιματέρ, διασκεδάστρια τουριστών από την Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Ρωσία, κάθε βράδυ, σε μια τραγι-κίτς ρουτίνα από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Στο ίδιο ξενοδοχείο, κάθε χρόνο, δουλεύουν οι ίδιοι ανιματέρ, όπως κι η Κάλια για «σπιτάκι, φαγάκι, λεφτάκια», με κάποιες νέες προσθήκες. Φέτος μια τέτοια είναι η Εύα, ένα 17χρονο κορίτσι από την Πολωνία, με την αισιοδοξία που ίσως είχε κι η Κάλια όταν ξεκινούσε, έναν αιώνα νωρίτερα.

Η Κάλια έχει τη ρουτίνα της στο resort, λίγο παιχνίδι με τη μικρή κόρη του Σίμου, πρόβα, ανιμασιόν με τραγούδια και χορογραφίες, άγαρμπο χούφτωμα από χυδαίους θεατές, πιώμα με τους συναδέλφους, λίγο σεξ με τον Σίμο, ύπνος, επαναλάβατε. Αυτή η επανάληψη, οι κύκλοι που ποτέ δεν ανοίγουν, γίνεται το μοτίβο του σεναρίου, που ξετυλίγεται σε μια λούπα έλλειψης επιλογών, προετοιμάζοντας για μια μεγάλη έξοδο. Η Κάλια χαμογελάει, με μάτια γεμάτα θλίψη, διδάσκει βήματα, ανεβάζει με μπρίο τη διάθεση, εξαντλεί και τραυματίζει το κορμί της, πάντα με χαμόγελο, γιατί το σόου της ζωής πρέπει να συνεχιστεί. Ωσπου να μην μπορεί άλλο.

Η Εξάρχου, σαν την Κάλια, μένει μακριά από εκρήξεις, ο κόσμος της έχει μια στραπατσαρισμένη ομορφιά, ο ρυθμός της, επαναλαμβανόμενος και ήρεμος, αφήνει την ανησυχία ν' απλώνεται κάτω από την επιφάνεια, η μελαγχολία είναι διάχυτη, η αυτολύπηση πουθενά. Μέσα στον κόσμο αυτό, με θαυμάσιους δευτεραγωνιστές και την πάντα συναρπαστική παρουσία της Φλομαρίας Παπαδάκη, είναι η Δήμητρα Βλαγκοπούλου (βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο και της Θεσσαλονίκης), που αληθινά συγκλονίζει με μια ερμηνεία πιο δύσκολη κι απ' το να περπατάς με τα χέρια στην άμμο. Εύθραυστη αλλά αήττητη, πεισματάρα ενώ βουρκώνει, κωμική εκεί που δεν το περιμένεις, loud αλλά εσωστρεφής, δεν χάνει ποτέ το μέτρο, παρότι χάνει την ελπίδα, δεν φεύγει ποτέ από το πλάνο, όπως δεν φεύγει κι απ' τη μνήμη αφού τη δεις.

Ποτέ το «yes sir, I can boogie», δεν θα ξανακούγεται το ίδιο μετά απ' αυτή την ταινία, τόσο αστείο κι εθιστικό. Κυρίως επειδή έχει το δεύτερο στίχο, αυτό το «but I need a certain song», που σου διαλύει τα κόκκαλα. Γιατί η Κάλια είναι πρόθυμη για τα πάντα, αρκεί να μπορούσε να βρει ένα κίνητρο, ένα νόημα. Αυτό που η Σοφία Εξάρχου, πιο μακριά από τον Κεν Λόουτς, πιο κοντά σε μια «Γκλόρια», μοιάζει να έχει ήδη βρει με ένστικτο, κόπο και μια πολύτιμη κινηματογραφική ειλικρίνεια.

Λήδα Γαλανού

Σοφία Εξάρχου

Ελληνίδα σκηνοθέτρια και σεναριογράφος, γεννήθηκε στην Αθήνα.. Έχει σπουδάσει ηλεκτρολόγος-μηχανικός στο Πολυτεχνείο (Αθήνα), κινηματογράφο στη Σχολή Σταυράκου και θέατρο στο Στούντιο Stella Adler Studio of Acting στη Νέα Υόρκη. Αποφοίτησε από το ESAV Τουλούζη (Γαλλία) όπου έκανε σπουδές σε κινηματογράφο και οπτικοακουστικά. Το 2014 επιλέχθηκε για το Sundance Screenwriter’s Director's Lab. Το Park (2016), η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, έλαβε εξαιρετικές κριτικές έπειτα από την πρεμιέρα της στο Toronto IFF και στο San Sebastian IFF, όπου κέρδισε το βραβείο New Directors Award. Στη συνέχεια, συμμετείχε σε πολλά διεθνή φεστιβάλ όπου απέσπασε διάφορα βραβεία (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Εuropean Film Festival Palic, Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη & Βραβείο Ήχου της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου κλπ).

Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της, με τίτλο Animal, επιλέχθηκε για το L’Atelier του Φεστιβάλ Καννών του 2020 και συμμετείχε στο Mia Roma Market. Tον Αύγουστο του 2023, το Animal έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Locarno IFF, όπου κέρδισε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας. Τον Οκτώβριο του 2023 το Animal κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Vancouver IFF. Το Animal επίσης απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ του Βανκούβερ και στο Φεστιβάλ του Κορκ (Ιρλανδία) καθώς και πολυάριθμα άλλα βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ, όπως Βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στο Φεστιβάλ του Les Arcs (Γαλλία) και της Θεσσαλονίκης, το Βραβείο Fipresci στο Φεστιβάλ του Μανχάιμ κ.ά.

Για τις ταινίες της έχει κερδίσει 12 Βραβεία και 20 Υποψηφιότητες

Φιλμογραφία: 2006 Distance (μμ) 2009 Mesecina (μμ), 2016 Park, 2023 Animal.