18 θίασοι στο Θερινό Θέατρο, από Λαζόπουλο και Δανδουλάκη ως Ροϊλό και Γουλιώτη

Από αρχές Ιουλίου μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου: Θα καταφθάσουν καινούρια ονόματα που αγαπήθηκαν στην tv όπως οι Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Σαράντης, Αργύρης Πανταζάρας, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, η Στεφανία Γουλιώτη που κατέπληξε φέτος στο «Maestro», βετεράνοι όπως οι Γιώργος Κιμούλης, Κάτια Δανδουλάκη Λάκης Λαζόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, αλλά και new age σκηνοθέτες όπως οι Καραντζάς, Νανούρης και Μπινιάρης. Δεν θα λείψουν ο φίλος της Πάτρας, Αιμίλιος Χειλάκης και δυο διασκεδαστικές προτάσεις των Ρέππα- Παπαθανασίου.

24/7 «CLOSER» To κοινωνικό έργο του Πάτρικ Μπάρμπερ για τις προσωπικές σχέσεις. Παίζουν Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Ναταλία Σουίφτ, Σπύρος Σταμούλης

30/7 «ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ» Η σκοτεινή, εμβληματική τραγωδία του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά. Με τους Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Γιώργο Γάλλο, Στεφανία Γουλιώτη, Ηρώ Μπέζου κ.α.

2/8 «ΧΙΟΝΑΤΗ INTO THE WOODS» To διάσημο παραμύθι για όλη την οικογένεια από το θίασο του Αρη Αρμάου

26/8 & 27/8 «ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ ΜΕ ΡΟΥΜΙ» Η μεγάλη κωμική επιτυχία των Ρέππα – Παπαθανασίου με τους Βίκυ Σταυροπούλου, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Σοφία Βογιατζάκη, Κωνσταντίνα Μιχαήλ.

28/8 «ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ» Από το Θέατρο Κάρμεν Ρουγγέρη βασισμένο σε παραμύθι της Πηνελόπης Δέλτα, απευθύνεται σε όλη την οικογένεια.

3/9 «ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΧΤΑΣ» Σαίξπηρ σε παιδική διασκευή από τις «Μαγικές Σβούρες» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη. Παίζει η Αγγελική Λάμπρη

6/9 «Ο ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΑΣΘΕΝΗΣ» Μολιέρος κατά των τσαρλατάνων γιατρών σε διασκευή- σκηνοθεσία Αιμίλιου Χειλάκη, με τον ίδιο και τους Αθηνά Μαξίμου, Μυρτώ Αλικάκη επί σκηνής

12/9 «ΒΑΚΧΕΣ» Ευριπίδης από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου. Παίζουν Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης Αλεξία Καλτσίκη, Θέμης Πάνου, Αργύρης Πανταζάρας κ.α.