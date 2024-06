Ο Αμερικανός κωμικός Ντικ Βαν Ντάικ έγινε ο γηραιότερος νικητής των Daytime Emmy Awards

Ο θρυλικός Αμερικανός ηθοποιός και κωμικός Ντικ Βαν Ντάικ - Dick Van Dyke έγραψε ιστορία κερδίζοντας το βραβείο Daytime Emmy Award 2024 για την καλύτερη guest εμφάνιση ως Timothy Robicheaux στη καθημερινή δραματική σειρά «Days of Our Lives», της πλατφόρμας του Peacock.

Ο Van Dyke στη διάρκεια της καριέρας του πραγματοποίησε guest εμφανίσεις στη σειρά «Columbo» (1974), στο «The Carol Burnett Show» (1977), είχε τον πρωταρχικό ρόλο στο The New Dick Van Dyke Show (την περίοδο 1971–1974), ενώ στον κινηματογράφο όπως μας θύμισε η Wikipedia, εμφανίστηκε και στο «Dick Tracy» (1990) με τον Γουόρεν Μπίτι και τον Αλ Πατσίνο, «Night at the Museum» (2006) με τον Μπεν Στίλερ και τον Ρόμπιν Ουίλιαμς, στη «Mary Poppins Returns» (2018) με την Έμιλι Μπλαντ, κ.α.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ