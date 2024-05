Αντίο στον Αμερικανό ντοκιμαντερίστα Μόργκαν Σπέρλοκ του υποψήφιου για Όσκαρ «Super Size Me»

Ο Μόργκαν Σπέρλοκ - Morgan Spurlock, ο Αμερικανός ντοκιμαντερίστας που έγινε γνωστός από το υποψήφιο για βραβείο Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Super Size Me», όπως έγινε γνωστό, πέθανε σε ηλικία 53 ετών στις 23 Μαΐου 2024.

Ο Μόργκαν Σπέρλοκ είχε την έμπνευση και το θάρρος & τόλμη να απαθανατίσει τα δικά του ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα όταν έτρωγε μανιωδώς χάμπουργκερ συγκεκριμένης μεγάλης αλυσίδας κάθε μέρα για ένα μήνα. Όλα αυτά αποτυπώθηκαν και προξένησαν συζητήσεις, στο υπέροχο, αποκαλυπτικό & υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ του 2004 με τίτλο «Super Size Me». Ο Σπέρλοκ που στη διάρκεια της καριέρας του, όπως διαβάσαμε στην Wikipedia, σκηνοθέτησε κοντά στις 23 ταινίες και ήταν παραγωγός σε 70, ζούσε στα βόρεια της Νέας Υόρκης.

«Ήταν μια θλιβερή μέρα, καθώς αποχαιρετήσαμε τον αδερφό μου Μόργκαν. Ο Μόργκαν έδωσε τόσα πολλά μέσα από την τέχνη, τις ιδέες και τη γενναιοδωρία του. Σήμερα ο κόσμος έχει χάσει μια αληθινή δημιουργική ιδιοφυΐα και έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Είμαι τόσο περήφανος που δούλεψα μαζί του», ανέφερε ο Κρεγκ Σπέρλοκ, ο οποίος συνεργάστηκε πολλές φορές με τον αδελφό του.

Γεννημένος στις 7 Νοεμβρίου 1970 στο Πάρκερσμπουργκ του Βανκούβερ ο Μόργκαν Σπέρλοκ μεγάλωσε σε οικογένεια Μεθοδιστών, αν και αργότερα στη ζωή του έγινε αγνωστικιστής. Αποφοίτησε με πτυχίο κινηματογράφου από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης το 1993.

Ο Σπέρλοκ όπως αναφέρει το flix.gr, έγινε γνωστός και καθιερώθηκε με το «Super Size Me», στο οποίο διεξήγαγε ένα πείραμα που αφορούσε την κατανάλωση μόνο φαγητού από τα McDonald's για 30 ημέρες. Επίσης ο ίδιος ασκήθηκε λιγότερο για να ταιριάζει με τη φυσική δραστηριότητα του μέσου Αμερικανού. Μέχρι το τέλος του πειράματος, ο Σπέρλοκ όπως ισχυρίστηκε, πήρε 25 κιλά και υπέφερε από κατάθλιψη και ηπατική δυσλειτουργία.

Το «Super Size Me» είχε κάνει την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου Σάντανς στη Γιούτα τον Ιανουάριο του 2004 όπου τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής για την σκηνοθεσία της συγκεκριμένης ταινίας τεκμηρίωσης. Το φιλμ κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον όταν κυκλοφόρησε κατόπιν στις αίθουσες συγκεντρώνοντας 22 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office (τα 11,5 εκατ. στις ΗΠΑ) και πυροδότησε όπως ήταν επόμενο μια συζήτηση για το πώς η βιομηχανία γρήγορου φαγητού ενθαρρύνει την κακή διατροφή στο ευρύ κοινό. Δεν έλλειψαν και κάποιες αντιδράσεις και μία πολεμική εναντίον της ταινίας ενώ λέγεται πως η συγκεκριμένη αλυσίδα διέκοψε την επιλογή «super-size» την περίοδο που ακολούθησε μετά την κυκλοφορία του φιλμ.

Αν και το ντοκιμαντέρ εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικός βοηθός σε ορισμένες σχολικές τάξεις υγείας, έχει επίσης πυροδοτήσει συζητήσεις για την ακρίβειά του τα τελευταία χρόνια, με κάποιες επικρίσεις να αναφέρουν ότι ο Σπέρλοκ αρνήθηκε να κοινοποιήσει δημόσια το ημερολόγιο διατροφής του από τα γυρίσματα. Ο Σπέρλοκ αργότερα αποκάλυψε ότι πάλευε με την κατάχρηση αλκοόλ - ένας παράγοντας που ορισμένοι θεωρούν ότι θα είχε πιθανή επιρροή στα ιατρικά αποτελέσματα σχετικά με τη δυσλειτουργία του ήπατος, αναφέρει το flix.gr.

H ταινία «Super Size Me» αξίζει να αναφερθεί πως είχε τιμηθεί και το βραβείο του καλύτερου σεναρίου για ντοκιμαντέρ από το Σωματείο Αμερικανών Σεναριογράφων - Writers Guild of America.

Μετά το «Super Size Me», ο Σπέρλοκ κέρδισε πρόσθετη επιτυχία με την εταιρεία παραγωγής του Warrior Poets, καθώς ανέλαβε την παραγωγή ή σκηνοθέτησε σχεδόν 70 ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικές σειρές όπως προείπαμε. Τα έργα του κάλυψαν ζητήματα όπως ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν («Where In the World Is Osama Bin Laden»), ο κατώτατος μισθός και η εργασία μεταναστών («30 Days»), την ευαισθησία του καταναλωτή στο μάρκετινγκ («The Greatest Movie Ever Sold»), κυνήγι τροπαίων και τροποποίηση σώματος («7 Θανάσιμα Αμαρτήματα»), φροντίδα ηλικιωμένων και τζόγος («Morgan Spurlock Inside Man») και εταιρική πίεση σε οικογενειακές φάρμες («Super Size Me 2: Holy Chicken!»).