Ο Ντένις Κουέιντ υποδύεται τον 40o Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρίγκαν

O γοητευτικός Αμερικανός ηθοποιός Ντένις Κουέιντ - Dennis Quaid που παρέστη και στο φετινό, 77ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών, υποδύεται σε μία νέα βιογραφική ταινία, το διαφημιστικό τρέιλερ της οποίας μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα τον 40ο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρίγκαν.

Ο Ρίγκαν ήταν Πρόεδρος για δύο θητείες καθ’ όλη σχεδόν τη δεκαετία του ’80.

Ο Ντένις Κουέιντ - Dennis Quaid που ανέλαβε να τον υποδυθεί στο φιλμ «Reagan» είναι ένας αξιόλογος ηθοποιός και ίσως ελαφρώς υποτιμημένος. Πριν λίγες μέρες η ΕΡΤ1 μετέδωσε το φιλμ του 1990 «Postcards from the edge - Φλερτάροντας τη ζωή» του Μάικ Νίκολς όπου ο Κουέιντ είναι ένα βασικό ρόλο ενός καρδιοκατακτητή στο πλάι της σπουδαίας Μέριλ Στριπ.

Ο Κουέιντ έγινε αστέρι στα 80ς και παρέμεινε μεγάλο όνομα στα 90ς και τη δεκαετία του 2000 παρά μία περίοδο που αντιμετώπισε προβλήματα εθισμού σε ουσίες.

Από τις καλύτερες του στιγμές ερμηνευτικά ήταν το 2000 στο πλάι της Τζουλιάν Μουρ στην ταινία «O Παράδεισος είναι μακριά» του Τοντ Χέινς όπου υποδύθηκε έναν παντρεμένο γκέι άνδρα.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία «Reagan» είναι η πρώτη παραγωγή που κυκλοφορεί η νεοσύστατη ShowBiz Direct και υπόσχεται να παρουσιάσει τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του πρώην προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν περιλαμβανομένων τα δύσκολα παιδικά χρόνια, το πάθος του για την υποκριτική και τη θητεία του ως πρόεδρος του σωματείου Screen Actors Guild καθώς και την στροφή του προς την πολιτική και τη κατάκτηση του κορυφαίου αξιώματος της χώρας του τη δεκαετία του ‘80.

«Ήμουν ναυαγοσώστης σε ένα ποτάμι. Και έμαθα πώς να αναγνωρίζω τα ρεύματα, όχι μόνο αυτά που βγαίνουν στην επιφάνεια, αλλά και αυτά που βρίσκονται βαθιά κάτω από το νερό» λέει ο Ντένις Κουέιντ στο τρέιλερ υπό τις νότες του «Everybody Wants to Rule the World», των Tears for Fears.