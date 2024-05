Eurovision: Στον τελικό το Σάββατο το «Ζάρι» της Μαρίνας Σάττι - Οι καλύτερες στιγμές στον β' ημιτελικό

Η Μαρίνα Σάττι επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και με μία εντυπωσιακή εμφάνιση προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision, ενώ η Έλενα Παπαρίζου μας ταξίδεψε 19 χρόνια πίσω, στην κορυφή του διαγωνισμού.

Για κάποιες γενιές, ασφαλώς μεγαλύτερες, δύσκολα ξεχωρίζουν τα τραγούδια της Eurovision.

Όλα μοιάζουν, όλα φαίνονται κάπου κάπως γνωστά και δύσκολα κάτι κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Κι έρχεται αυτή η στιγμή από το παρελθόν και τα γυρίζει όλα.

Γιατί η εμφάνιση της Ελενας Παπαρίζου, στον χθεσινοβραδινό Β’ Ημιτελικό της Eurovision, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, συγκινητική και ταξίδεψε πολλές χιλιάδες τηλεθεατές σε χρόνια που ο θεσμός ήταν διαφορετικός και σίγουρα σε μία χρονιά, πριν 19 χρόνια που οι περισσότεροι ξεχύθηκαν στους δρόμους πανηγυρίζοντας μία πρωτιά αναμενόμενη και με ένα τραγούδι που ακόμη δονεί συναισθηματικά. «You are the one, you are my number one» και η Παπαρίζου ξαναγίνεται η Ελενάρα μας και το μυαλό, μετά από κρίσεις, πανδημίες και πιο σκοτεινές περιόδους ξαναβγαίνει στο φως μιας εφήμερης χαράς αλλά που πάντα θα συνιστά το εισιτήριο σε μία χρονοκάψουλα που μπαίνεις με κλειστά μάτια και βγαίνεις με το βλέμμα ψηλά.