Οι stars έσπευσαν στο Dior show για τη Νέα Υόρκη και τη Μάρλεν Ντίντριχ

Αλλωστε, στην αυτοβιογραφία Christian Dior and I, το κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στο ταξίδι Παρίσι-Νέα Υόρκη του ίδιου του ιδρυτή, ανοίγει έναν διάλογο μεταξύ των πρωτευουσών του στιλ. Επιπλέον, όταν σήμανε επανάσταση το New Look του 1947 στη Γαλλία, στην Αμερική έκανε τομή στο Old Hollywood ύφος το σκανδαλιστικό, ανδρόγυνο ντύσιμο της Ντρίντριχ με κοστούμι, γραβάτα και καπέλο. Στο φιλμ της Stage Fright (1950) ενδυματολόγος ήταν μάλιστα ο αθάνατος Christian Dior.

Ετσι, επόμενα χειμερινά must είναι τα φαρδιά παντελόνια και οι pencil φούστες της εποχής των 40s, τα χαλαρά slip dresses, τα βελούδα και τα αστραφτερά κρόσσια.

Τα σύμβολα της Νέας Υόρκη και του Παρισιού, το Άγαλμα της Ελευθερίας και ο Πύργος του Άιφελ, τυπώθηκαν σε μπουφάν καμπαρντίνες, φορέματα από σφυρήλατο σατέν, τζιν κ.α. Πάρτε μια πρώτη γεύση.