Τηλεθέαση: Ποιος τερμάτισε πρώτος το βράδυ της Κυριακής (14/4)

Συνεχίζεται η μάχη για την τηλεθέαση στην prime time και late night ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών.

Το βράδυ της Κυριακής (14/4) στην prime time ζώνη την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε «Η Γη της Ελιάς», ενώ ακολούθησαν το «Survivor» και το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε «Η Γη της Ελιάς», με το «Survivor» να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ στην τρίτη ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 23,8%

SURVIVOR 18,4%

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 16,8%

AKIS FOOD TOUR 11,6%

5Χ5 ΣΠΕΣΙΑΛ 8,4%

ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 7,1%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΣΩΦΕΡΙΝΑ 6,3%

ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 6,2%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – WAR OF THE WORLDS 5,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – BEYOND THE LAW 3,9%

LATE NIGHT:

FAMAGUSTA 25,5%

SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE 9,9%

DRAGON’S DEN (Ε) 7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – HOTEL MUMBAI 6,1%

Η ΜΑΓΙΣΣΑ (Ε) 4,9%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – FRIGHT NIGHT 3,8%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΗΝ ΠΕΙΣ ΛΕΞΗ 3,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 17%

SURVIVOR 15,6%

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ 14,5%

AKIS FOOD TOUR 9,7%

5Χ5 ΣΠΕΣΙΑΛ 8,9%

ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 8,2%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – WAR OF THE WORLDS 7%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΣΩΦΕΡΙΝΑ 6,6%

ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ 6,2%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – BEYOND THE LAW 4,1%

LATE NIGHT:

FAMAGUSTA 19,7%

DRAGON’S DEN (Ε) 7,9%

SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE 6,8%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – FRIGHT NIGHT 6,5%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – HOTEL MUMBAI 6%

Η ΜΑΓΙΣΣΑ (Ε) 4,7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΗΝ ΠΕΙΣ ΛΕΞΗ 2,3%

ΠΗΓΗ