«Το Έγκλημα της 9ης Λεωφόρου» με την Bette Davis στο θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

H ταινία «Το Έγκλημα της 9ης Λεωφόρου» με πρωταγωνίστρια την θρυλική Bette Davis θα προβληθεί στην κινηματογραφική λέσχη «HAU Movie Club» την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 στις 19:15 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση στην οδό Μασσαλίας 22, Κολωνάκι, στην Αθήνα με ελεύθερη είσοδο.

Το HAU Movie Club της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης σε συνεργασία με τη Mooviereel αποτίει ένα φόρο τιμής στην Bette Davis με την ειδική προβολή της ταινίας του Paul Henreid, «Το Έγκλημα της 9ης Λεωφόρου» (Dead Ringer).

Στην ταινία η Bette Davis (1908-1989) υποδύεται τις δίδυμες αδερφές Edith και Margaret, οι οποίες δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις. Η Edith είναι ιδιοκτήτρια ενός μπαρ στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, ενώ η Margaret είναι πλέον πλούσια. Μετά από έναν καυγά η Edith θα δολοφονήσει την αδερφή της και θα πάρει τη θέση της στην υψηλή κοινωνία.

Η ταινία ανήκει στα θρίλερ του είδους γκραν γκινιόλ, με την βραβευμένη 2 φορές με Όσκαρ ερμηνείας, Bette Davis να αποτελεί την βασίλισσα του είδους, ειδικά μετά την επιτυχία της ταινίας του 1962, «Τι Απέγινε η Μπέιμπι Τζέιν;» (What Ever Happened to Baby Jane) που έδωσε μία νέα ώθηση στην σπουδαία καριέρα της. Η ταινία είναι βασισμένη στο διήγημα του Ριάν Τζέιμς με τίτλο «La Otra» και διασκευάστηκε για τη μεγάλη οθόνη από τους Άλμπερτ Μπάιχ και Όσκαρ Μιλάρντ.

Στην ταινία «Το Έγκλημα της 9ης Λεωφόρου» είναι η δεύτερη φορά που θα δούμε την μεγάλη ηθοποιό σε διπλό ρόλο, μετά την ταινία παραγωγής 1946, «Κλεμμένη Ευτυχία» (A Stolen Life).