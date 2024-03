Η 34χρονη ηθοποιός Κατ Γκρέιαμ θα είναι η Νταϊάνα Ρος στην ταινία «Michael»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, η πρωταγωνίστρια της σειράς «The Vampire Diaries», Κατ Γκρέιαμ θα υποδυθεί την εμβληματική τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και ηθοποιό, Νταϊάνα Ρος.

Η 34χρονη Kat Graham είναι Αμερικανίδα ηθοποιός, τραγουδίστρια, χορεύτρια και ακτιβίστρια. Έχει παίξει την Bonnie Bennett στην δραματική σειρά The CW The Vampire Diaries, και στις ταινίες The Parent Trap, 17 Again, The Roommate, Honey 2, Addicted και All Eyez on Me.

Τώρα αναλαμβάνει να υποδυθεί την μεγάλη κυρία της σόουλ μουσικής Diana Ross που είναι σήμερα αισίως 80 ετών.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ