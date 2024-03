Πάτρα: Θεατρική παράσταση με τον Ronald Rand στο Θέατρο Λιθογραφείο στις 31 Μαρτίου 2024

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Θέατρο Λιθογραφείον στην οδό Μαιζώνος 172β, μετά την Τριών Ναυάρχων παρουσιάζουν τον Πολιτιστικό Πρεσβευτή Καλής Θέλησης και ειδικό καθηγητή του Ιδρύματος Fulbright, Ronald Rand, στην περίφημη ερμηνεία του ως Harold Clurman, «the Elder Statesman of the American Theatre», στο εμπνευσμένο σόλο έργο του, «LET IT BE ART!».

Η παράσταση θα δοθεί την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, στις 8 μμ στο θέατρο Λιθογραφείον (Μαιζώνος 172Β, Πάτρα). Η παράσταση θα συνοδεύεται με προβολή ελληνικών υπέρτιτλων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει ένα αξέχαστο ταξίδι, γεμάτο διασκέδαση, στη ζωή του Clurman, συναντώντας τη Stella Adler, τον Lee Strasberg, τον Stanislavsky, τον Marlon Brando, τον Aaron Copland, την Isadora Duncan και τη Jacqueline Kennedy Onassis.

*Ο Harold Clurman ήταν ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες της Αμερικής και κορυφαίος κριτικός δράματος, συνιδρυτής του διάσημου Group Theatre της δεκαετίας του 1930 και, ίσως, το πιο παθιασμένο άτομο που θα συναντήσεις ποτέ στη ζωή σου!

*Ο γεννημένος στο Coral Gables της Florida, Ronald Rand διδάσκει υποκριτική ως επισκέπτης καθηγητής του Ιδρύματος Fulbright για έξι εβδομάδες στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει παρουσιάσει το «LET IT BE ART» για 24 χρόνια, σε 26 χώρες, σε τρεις Off-Broadway παραγωγές με επαινετικές κριτικές, στους Παγκόσμιους Θεατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες και σε πάνω από εκατό θέατρα, φεστιβάλ και πανεπιστήμια.

Έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 100 ταινίες, με σημαντικούς ηθοποιούς όπως οι Tom Cruise, Sean Connery, Angelica Huston και Christopher Plummer, και σκηνοθετήθηκε από τον Robert Redford στο υποψήφιο για 4 βραβεία Όσκαρ (και για καλύτερη ταινία) «Quiz Show» το 1994, με πρωταγωνιστές τους Ralph Fiennes και Paul Scofield. Είναι ο ιδρυτής και εκδότης της εφημερίδας THE SOUL OF THE AMERICAN ACTOR.