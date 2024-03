Καθαρά Δευτέρα: Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά - Πώς θα λειτουργήσει η αγορά

Επίσης, ανοιχτά θα είναι την Καθαρά Δευτέρα κάποια καταστήματα αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Πιο συγκεκριμένα, ανοιχτά θα είναι τα σούπερ μάρκετ Lidl και Market In και κάποια καταστήματα του My Market (ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΜΕΓΑΡΑ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ, ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΤΡΑΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΑΥΛΙΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟ, ΒΟΛΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΓΥΘΕΙΟ ΠΑΤΡΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΕΡΕΤΡΙΑ ΠΑΤΡΑ ΑΓ.ΣΟΦΙΑ, ΙΣΤΙΑΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, ΙΤΕΑ ΠΥΡΓΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ ΡΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΚΕΡΑΤΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΠΑΛΟΥΚΙΑ, ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΜΒΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΚΟΡΩΠΙ ΣΠΑΤΑ, ΛΑΡΙΣΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΛΑΥΡΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΛΟΥΤΣΑ ΧΙΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΩΡΩΠΟΣ).

Το ωράριο λειτουργίας για την Καθαρά Δευτέρα είναι:

Lidl 08:00 – 14:00

Market In 08:30 – 14:30

My Market 08:00 – 14:00

My Market Local 08:00 – 22:00

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΑΒ Βασιλόπουλος, το μοναδικό κατάστημα στην Αττική της αλυσίδας που θα είναι ανοιχτό την Δευτέρα θα είναι αυτό του αεροδρομίου στα Σπάτα με ωράριο 7:00 – 23:00.

Τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, Γαλαξίας, Μασούτης θα είναι κλειστά.