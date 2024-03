Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Επίσκεψη του Mr. Neil Swain, Commercial Counsellor της Πρεσβείας του Καναδά στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα επισκεφθεί την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024 ο Mr. Neil Swain, Commercial Counsellor της Πρεσβείας του Καναδά στην Αθήνα. Τον Mr. Swain θα υποδεχθεί ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χ. Μπούρας. Στη συνάντηση πρόκειται να συζητηθούν οι προοπτικές συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια του Καναδά, ενώ στη συνέχεια ο Mr. Swain θα πραγματοποιήσει και άλλες προγραμματισμένες συναντήσεις εντός του Πανεπιστημίου Πατρών για την περαιτέρω ενίσχυση των ευκαιριών συνεργασίας με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του Καναδά.

Και οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και καθαριότητας στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών συνεχίζονται

Και ενώ οι εργασίες συνεχίζονται εντατικά σε όλες τις πόλεις όπου εδράζεται το Πανεπιστήμιο Πατρών, στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στο Κουκούλι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι εργασίες για τον καθαρισμό του χώρου. Να υπογραμμιστεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, ότι έχει ήδη προγραμματιστεί η φάση ολοκλήρωσης της καθαριότητας. Συγκεκριμένα μέχρι τέλος Μαΐου θα έχει καθαρισθεί και αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον. Στη συνέχεια θα αποδοθεί σε όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα καθώς και στους φίλους επισκέπτες του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος ένας όμορφος περιποιημένος χώρος πλήρως επισκέψιμος και καθαρός.

16.000 + απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών επέστρεψαν στο ακαδημαϊκό τους σπίτι

Το κοινωνικό δίκτυο των Απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών ξεπέρασε τους 16.000 απόφοιτους – μέλη του δικτύου. Την 01/09/2020 το δίκτυο των απόφοιτων του Ιδρύματος απαρτίζονταν από 1.400 μέλη. Πλέον αυτή η σημαντική προσπάθεια όλο και ενισχύεται χάρη στο ενδιαφέρον της συμμετοχής σας.

Ανακαλύψτε το κοινωνικό δίκτυο των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών στο σύνδεσμο: https://alumni.upatras.gr/

Αν είστε και εσείς απόφοιτοι, γίνετε μέλη του δικτύου και επωφεληθείτε τις παροχές – εκπτώσεις αλλά και ενταχθείτε συναισθηματικά στη μεγάλη οικογένεια, που θα μας συνδέει πάντα με τα φοιτητικά χρόνια στο σύνδεσμο https://alumni.upatras.gr/ register/

Η οικογένεια αυτή όλο και μεγαλώνει… Σας ευχαριστούμε πολύ!

18-22.3.24 | 9ο Ευρωπαϊκό Σχολείο Οστρακωδών

Το εργαστήριο Παλαιοντολογίας & Στρωματογραφίας θα πραγματοποιήσει τις εργασίες του Eυρωπαϊκού Σχολείου Οστρακωδών 2024 (European School on Ostracoda 2024), οι οποίες θα διεξαχθούν μεταξύ 18-22 Μαρτίου 2024 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωλογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών (host).

Το σχολείο οργανώνεται εδώ και 8 χρόνια σε ετήσια βάση από την μη-κερδοσκοπική οργάνωση SF IRGO (Society of Friends of the International Research Group on Ostracoda) και τα πρώτα 7 χρόνια πραγματοποιούνταν στο Friedrich Schiller University, Jena, Germany. Οργανώθηκε για πρώτη φορά σε διαφορετικό μέρος (University of Sapienza, Rome), τον περασμένο χρόνο με σκοπό την προσέλκυση νέων επιστημόνων με λιγότερες ευκαιρίες για μετακινήσεις. Αυτή τη χρονιά το σχολείο θα διοργανωθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα στην Πάτρα και αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή για το εργαστήριό μας. Πρόκειται για μια σημαντική προσφορά προς την επιστημονική κοινότητα του Πανεπιστημίου μας αλλά και της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας γενικότερα.

Το σχολείο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια επισκόπηση της ταξινομίας, της (παλαιο)οικολογίας, της βιοποικιλότητας, της γεωλογικής ιστορίας και της εφαρμοσμένης βιοστρωματογραφίας των οστρακωδών. Προορίζεται για νέους επιστήμονες και βιομηχανικό προσωπικό που ενδιαφέρεται για τομείς όπως η μικροπαλαιοντολογία, η παλαιοωκεανογραφία, η παλαιοκλιματολογία, η βιολογία και οι περιβαλλοντικές εφαρμογές. Θα φιλοξενηθούν περισσότεροι από 25 νέοι επιστήμονες από την Ευρώπη, την Ελλάδα και τις περι-Μεσογειακές χώρες.

Δημόσια ομιλία του Καθ. Peter Frenzel με θέμα «Applications of ostracods or geoscientific research questions» (Παρασκευή 22/3/24, 17.00μ.μ., Τμήμα Γεωλογίας).

Αναλυτικά στοιχεία για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Οστρακωδών μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.support-irgo.net/ eso/.

22.3.24 | Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Μετεωρολογίας & της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού

Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και η Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία διοργανώνουν, την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:00 - 14:00, εκδήλωση για τον επίσημο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μετεωρολογίας & της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), Ρηγίλλης 1 & Βασιλίσσης Σοφίας (Πλατεία Παύλου Μελά), Αθήνα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομιλίες:

«Κλιματική Αλλαγή: Η παγκόσμια απειλή που μας ενώνει στην άμεση λήψη μέτρων για την σταθεροποίηση του κλιματικού συστήματος», Καθ. Παναγιώτης Νάστος, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΕΜΤΕ

«Οι νέες προκλήσεις στην έρευνα και την εκπαίδευση στις ατμοσφαιρικές επιστήμες» Καθ. Ανδρέας Καζαντζίδης, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Πατρών

«Παρουσίαση έργου εκσυγχρονισμού ΕΜΥ», Σμχος (ΜΤ) Γεράσιμος Αρμένης,

«Χρονική και Χωρική Μεταβλητότητα Υδατικών Διαθεσίμων: Πρόληψη, Μετριασμός - Προσαρμογή», Καθ. Ανδρέας Λαγγούσης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Παν/μιο Πατρών, Υδρολογικός Σύμβουλος Ελλάδας στον WMO

«An academia-industry initiative to secure a sustainable future through resilient infrastructure and smart energy systems», Καθ. Εμμανουήλ Αναγνώστου, Board of Trustees Distinguished Professor, Associate Dean, School of Engineering, UCONN Director, Eversource Energy Center

Πέρας προσελεύσεως: 09.45 π.μ.

Δηλώσεις παρουσίας στην εκδήλωση μέχρι 19/03 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Απονομή βραβείου Encyclopedia Knowledge Pioneer Award σε ερευνητή του Πανεπιστημίου Πατρών

H ακαδημαϊκή πλατφόρμα Encyclopedia απένειμε στις 4 Μαρτίου 2024 το βραβείο «Knowledge Pioneer Award» στον κ. Στυλιανό Μυστακίδη, ερευνητή του Πανεπιστημίου Πατρών [1]. Η ακαδημαϊκή πλατφόρμα Encyclopedia του εκδοτικού οίκου Μultidisciplinary Digital Publishing Institute στοχεύει να αποτελέσει πηγή αναφοράς για επιστημονικά θέματα παρέχοντας θεμελιώδεις πληροφορίες σε ερευνητές. Το βραβείο αυτό θεσμοθετήθηκε και προκηρύχθηκε με ανοικτή διαδικασία παράλληλα με τη συμπλήρωση 5 ετών λειτουργίας της πλατφόρμας. Απονέμεται σε έναν επιστήμονα ως αναγνώριση της ποιότητας των ακαδημαϊκών δημοσιεύσεών του στην πλατφόρμα και ιδιαίτερα στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Encyclopedia, όπου ο κ. Μυστακίδης έχει δημοσιεύσει μεταξύ άλλων το άρθρο με τις περισσότερες ετεροαναφορές [2]. O κ. Στυλιανός Μυστακίδης είναι διδάκτορας και εργάζεται στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας το οποίο αποτελεί εργαστήριο της Σχολής Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

[1] https://encyclopedia.pub/ activity/index

[2] https://www.mdpi.com/journal/ encyclopedia/most_cited

Απονομή Αριστείων και Υποτροφίας Μιράσγεζη 2022-2023 και 2023-24

Η Επιτροπής Υποτροφιών "Μαρία Μιράσγεζη" λόγω της άριστης επίδοσης των σπουδών της, φοιτήτριας του ΜΠΣ του Τμήματος Φιλολογίας κ. Γεωργίας Λαλιώτη και μοναδικής υποψηφίου για την υποτροφία του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 αποφάσισε να της απονεμηθεί η Υποτροφία «Μαρία Μιράσγεζη».

Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να δοθούν και εφέτος 3000 ευρώ σε τρία (3) αριστεία των 1.000 ευρώ για τους/τις τρεις πρώτους αριστούχους του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, οι οποίες/οι αποφοίτησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (εξεταστικές περίοδοι Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2023).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στην Επιτροπή από τη Γραμματεία του Τμήματος, οι τρεις πρώτοι/τες είναι οι εξής: Μαυροειδή Ελένη, Τσάμη Μαρία και Μαντέλη Αγγελική.

Ο διαγωνισμός EBEC powered by Deloitte επιστρέφει για 14η συνεχόμενη χρονιά!

Ο φοιτητικός οργανισμός BEST Patras διοργανώνει τον διαγωνισμό EBEC powered by Deloitte, τον μεγαλύτερο διαγωνισμό μηχανικής και τεχνολογίας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 28-31 Μαρτίου 2024, στην πόλη της Πάτρας. Ο διαγωνισμός Educational BEST Engineering Challenge powered by Deloitte είναι ένας διαγωνισμός που προωθεί τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τις τεχνικές δεξιότητες μεταξύ των φοιτητών μηχανικής και άλλων τεχνικών επιστημών. Μέσω του διαγωνισμού, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν πρακτικές προκλήσεις, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να ανταλλάξουν ιδέες με συνομηλίκους τους. Ο διαγωνισμός EBEC powered by Deloitte διαρκεί 4 ημέρες και αποτελείται από δύο κατηγορίες: Innovative Challenge και Design Challenge. Στο Innovative Challenge, οι συμμετέχοντες πρέπει να συνδυάσουν τη δημιουργικότητα και τις γνώσεις τους για να αναπτύξουν νέα τεχνολογικά σχέδια ή να βελτιώσουν τα υπάρχοντα. Η επαγγελματική τους παρουσίαση θα πρέπει να καταδεικνύει τον τεχνικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο του σχεδιασμού τους. Στο Design Challenge, οι συμμετέχοντες πρέπει να συνδυάσουν την εφευρετικότητα και την καινοτομία τους για να επιλύσουν ένα τεχνικό πρόβλημα με το σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας λειτουργικής κατασκευής. Η κατασκευή αυτή θα έχει συγκεκριμένες ιδιότητες με βάση τις οποίες κρίνεται ο νικητής, ενώ θα υπάρχει προκαθορισμένη διάρκεια χρόνου καθώς και περιορισμένα υλικά. Οι νικητές του διαγωνισμού EBEC powered by Deloitte θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν διάφορα έπαθλα από τους χορηγούς και τους υποστηρικτές του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν ή να μάθουν περισσότερα για τον διαγωνισμό EBEC powered by Deloitte μέσω των κοινωνικών δικτύων του BEST Patras στο Instagram, Facebook και LinkedIn. Μη χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος του μεγαλύτερου διαγωνισμού μηχανικής και τεχνολογίας στην Πάτρα! Εγγραφείτε τώρα και δείξτε τις ικανότητές σας στον EBEC powered by Deloitte! Είναι μια μοναδική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε!

Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 19/03 στην φόρμα: https://forms.gle/ Mkpmv5foEV5Nv7qG8

Επιστημονική Εκδήλωση «Υγεία και Γυναίκα: Θέματα Πρόληψης» στο πλαίσιο του Εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Την Δευτέρα 11-3-24 και ώρα 12.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επιστημονική εκδήλωση "Yγεία και Γυναίκα: Θέματα πρόληψης" που πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία του Επιστημονικού Τμήματος-Φυσικοθεραπεία στην Υγεία των Γυναικών του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η εκδήλωση διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών με την παρουσία της κ. Αλμπάνη Ελένης, Αντιπρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, του κ. Μώρου Γεώργιου Φυσικοθεραπευτή και Πρόεδρο του περιφερειακού τμήματος Αχαΐας-Ηλείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και του κ. κ. Φουσέκη Κωνσταντίνου, Καθηγητή Φυσικοθεραπείας, Διευθυντή του ΠΜΣ «Θεραπευτική Άσκηση» του Πανεπιστημίου Πατρών που απηύθυναν σχετικό χαιρετισμό. Ακολούθησαν εισηγήσεις από τον κ. Aντωνακόπουλο Νικόλαο, Επίκουρο Καθηγητή Μαιευτικής Γυναικολογίας και Προγεννητικού Ελέγχου, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, την κ. Μπίλλη Ευδοκία, Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, την κ. Τσεκούρα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, και την κ. Σκούρα Νατάσσα και την κ. Παπανικολάου Τάνια, διδακτορικές φοιτήτριες στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών. Φοιτητές και επαγγελματίες υγείας είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με την πρόληψη και την Υγεία των γυναικών κάθε ηλικίας. Το επιστημονικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του τμήματος Φυσικοθεραπείας. https://physio.upatras.gr/ ekdiloseis/scien_ekd/hmerides/

Πρόγραμμα NANOMED

Στην ετήσια έκθεση του προγράμματος Erasmus+ για το 2022 (Erasmus+ annual report 2022) στην σελίδα 50, υπάρχει η παρακάτω αναφορά για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο Πατρών https://op.europa.eu/en/ publication-detail/-/ publication/9020d5f5-8f3a- 11ee-8aa6-01aa75ed71a1/ language-en

Το ΦΕΚ του νέου νόμου 5094/2024 «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου - Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων»

