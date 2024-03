Η Αντζελίνα Τζολί έκανε το ντεμπούτο της ως σχεδιάστρια μόδας στα φετινά Όσκαρ

Η 48χρονη Αμερικανίδα σούπερ σταρ του κινηματογράφου Αντζελίνα Τζολί (Angelina Jolie) δεν βρέθηκε στην 96η τελετή των βραβείων Όσκαρ που έγινε την Κυριακή 10/3/2024 το βράδυ, ωστόσο όπως έγινε γνωστό, σχεδίασε ένα υπέροχο φόρεμα για το κόκκινο χαλί των βραβείων.

Η διεθνής σταρ, η οποία εγκαινίασε την δική της σειρά ρούχων με την ονομασία «Atelier Jolie» το 2023, δημιούργησε ένα μεταξωτό φόρεμα σε γραμμή Α για τη Σουλέικα Ζαουάντ (Suleika Jaouad), η οποία εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ «American Symphony» μαζί με τον σύζυγό της, βραβευμένο με Grammy τραγουδιστή Τζον Μπατίστ (Jon Batiste), ο οποίος ήταν υποψήφιος μαζί με τον Dan Wilson στην κατηγορία του βραβείου Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού με το «It Never Went away» από την ταινία «American Symphony». Το Όσκαρ τραγουδιού πήρε τελικά η 22χρονη Μπίλι Άιλις για το «What Was I Made for?» από την ταινία «Barbie».