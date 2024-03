Madonna και Κάιλι Μινόγκ τραγουδούν στη σκηνή το “I Will Survive” και αποθεώνονται

H σούπερ σταρ Madonna χθες βράδυ υποδέχτηκε στη σκηνή του Κia Forum, στο Λος ‘Αντζελες τη βραβευμένη Αυστραλή τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ (Kylie Minogue) στο πλαίσιο της περιοδείας της «Celebration Tour».

Τραγούδησαν μαζί το θρυλικό τραγούδι «I Will Survive» της Γκλόρια Γκέινορ (Gloria Gaynor) με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας» καθώς και την μεγάλη επιτυχία της Κάιλι που κυκλοφόρησε το 2001 «Can’t Get You Out of My Head».

Αμέσως μετά χιλιάδες θεατές που παρακολούθησαν αυτή την ξεχωριστή στιγμή των δύο σούπερ σταρ μοιράστηκαν στιγμιότυπα και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.