«Ripley»: Νέο ατμοσφαιρικό τρέιλερ με τον Άντριου Σκοτ

Το “Ripley” σε σενάριο και σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Steve Zaillian (The Irishman, The Night Of, A Civil Action), ο οποίος είναι και εκτελεστικός παραγωγός, αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού με την όλο σασπένς και γοητεία αστυνομική ιστορία του. Ο πρωταγωνιστής Andrew Scott (της σειράς “Fleabag”) που τον είδαμε πρόσφατα και στο κοινωνικό φιλμ «All of Us Strangers – Άγνωστοι μεταξύ μας» (προβλήθηκε για 1 εβδομάδα και στην Πάτρα, στη Βέσο Μάρε), ενσαρκώνει στη μίνι αυτή σειρά τον μυστηριώδη Tom Ripley. Συμπρωταγωνιστούν ο Johnny Flynn και η Dakota Fanning.

Αξίζει να θυμίσουμε πως σε 3 εβδομάδες προβολής στη χώρα μας το συγκινητικό φιλμ «All of us Strangers» του Άντριου Χέι έχει ξεπεράσει τα 21.000 εισιτήρια.

*Ο 71χρονος Αμερικανο-Αρμένιος καλλιτέχνης Steven Zaillian, δημιουργός του "Ripley", τιμήθηκε με Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και βραβείο BAFTA για το σενάριο της ταινίας «Schindler's List” του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 1993.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ