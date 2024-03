H Παναχαϊκή 1-1 με την Καλαμάτα, πάει στα πλέι άουτ

Παναχαϊκή και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην Πάτρα το απόγευμα της Κυριακής στο κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδι για την Super League 2

Η ομάδα του Τόλη Τερζή άνοιξε το σκορ στο δεύτερο λεπτό με την κεφαλιά του Μπαράλες.

Λίγο πριν από την εκπνοή του πρώτου μέρους ο Ντε Τόμας ισοφάρισε με πέναλτι στο 45ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ. Η Παναχαϊκή έφτασε τους 20 βαθμούς, ενώ η Καλαμάτα έχει 33.

Παναχαϊκή (Τάτσης): Κολοβούρης, Μπάρετ, Μπαξεβάνος (60′ λ.τ Τραορέ), Ζαμόρα, Μασούρας, Ζέκοφ, Νάστος (68′ λ.τ Μούλντερ), Προύντζος, Πετράτος, Ντε Τόμας (76′ Πέρεζ), Πατρινός (76′ Χριστόπουλος).



Καλαμάτα (Τερζής): Κοβάλ, Τζανακάκης, Βαλεριάνος, Αρίμπας (82′ Κωστούλας), Καρασαλίδης, Κάτσε (62′ λ.τ Κωνσταντινόπουλος), Κοζορώνης, Λόπεζ, Γρίβας (61′ Τάτος), Πασάς, Μπαράλες.

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Χανιά – Ολυμπιακός Β 2-0 (30′ Νίλι Περδόμο, 61′ Μάναλης)

Παναχαϊκή – Καλαμάτα 1-1 (45+1′ Ντε Τομάς πέναλτι-2′ Μπαράλες) (Action 24)

Αιγάλεω – Ηλιούπολη 1-0 (24′ Μπουλάρι)

Καλλιθέα– Διαγόρας 1-1 (25′ Κυνηγόπουλος-18′ Μανιάς)

Ιωνικός – Γιούχτας 0-0

Τηλυκράτης – Παναθηναϊκός Β 2-0 (42′-44′ Ντοναλντόνι)



Η βαθμολογία

Σε 21 αγώνες

Καλλιθέα 14-5-2 31-13 47

Χανιά 12-5-4 36-13 41

Ηλιούπολη 11-2-8 19-20 35

Ιωνικός 9-6-6 32-22 33

Καλαμάτα 9-6-6 26-15 33

Διαγόρας 8-2-11 19-28 26

Αιγάλεω 7-4-10 14-23 25

Ολυμπιακός Β 8-8-5 29-19 22

Παναχαϊκή 4-8-9 22-30 20

Παναθηναϊκός Β 6-2-13 17-34 20

Γιούχτας 4-7-10 19-28 19

Τηλυκράτης 5-3-13 17-36 18

* Ο Ολυμπιακός Β' άρχισε το πρωτάθλημα με αφαίρεση 10 βαθμών.

* Στα play out θα συμμετέχουν οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 6η έως 11η στην κανονική περίοδο. Όπως και στα play off, οι ομάδες θα ξεκινούν με το ήμισυ των βαθμών που συγκέντρωσαν στην πρώτη φάση και θα αγωνιστούν με τις υπόλοιπες σε διπλούς αγώνες εντός και εκτός έδρας (10 αγωνιστικές, 10 αγώνες για κάθε ομάδα). Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις τρεις τελευταίες θέσεις στα play out, θα υποβιβαστούν στην

ΕΠΟΜΕΝΗ -22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ολυμπιακός Β’-Παναχαϊκή

Γιούχτας-Τηλυκράτης

Χανιά-Ηλιούπολη

Καλαμάτα-Καλλιθέα

Αιγάλεω-Ιωνικός

Παναθηναϊκός Β΄-Διαγόρας