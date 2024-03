Συνάντηση εργασίας και υποδοχή στην Πάτρα αντιπροσωπείας της Πρεσβείας των Η.Π.Α.

Η κα. Jennifer Evanuik είναι Senior Director of International Initiatives at Georgia State University και επισκέφθηκε το ΕΑΠ στο πλαίσιο προσέλκυσης Αμερικανών φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια, σε συνέχεια και του International Academic Partnership Program (IAPP) – Pharos Summit του Νοεμβρίου 2022 και όλων των προσπαθειών της Πρεσβείας των Η.Π.Α. προς ενίσχυση αυτού του πεδίου.

Η επίσκεψη της κ. Jennifer Evanuik στην Ελλάδα πραγματοποιείται στο ευρύτερο πλαίσιο του U.S. Study Abroad Engagement Grant, ενός project της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, προκειμένου να ερευνηθούν τρόποι προσέλκυσης Αμερικανών φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι., καθώς και όλες οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που προκύπτουν στις ακαδημαϊκές συμπράξεις.

Η Δρ. Νεκταρία Παλαιολόγου, Αν. Καθηγήτρια στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) και Διευθύντρια του αγγλόφωνου Προγράμματος “Language Education for Refugees and Migrants” (L.R.M.) κατά την παρουσίασή της ενημέρωσε για τις σημαντικές δράσεις του LRM που υποστηρίζουν τη διεθνοποίηση και εξωστρέφεια του Ιδρύματος, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό και τους φοιτητές Έλληνες και ξένους, μέσα από Διεθνή Συνέδρια που έχουν διοργανωθεί από το ΕΑΠ σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και Υπουργεία, και μέσα από συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο νέο Μνημόνιο Συνεργασίας του ΕΑΠ με το Πανεπιστήμιο της Νεβάδας, Ρίνο, το οποίο είναι ένα ακόμα πολλά υποσχόμενο άνοιγμα του ΕΑΠ προς τη διεθνοποίηση και εξωστρέφεια.

Η Δρ. Μαρία Χατζηνικολάου, Καθηγήτρια στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) και στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, αναφέρθηκε στην ερευνητική συνεργασία της με τον Καθηγητή Dr. David A. Nelson, στο University of South Alabama (USA), William B. Burnsed, Jr. Department of Mechanical, Aerospace, and Biomedical Engineering, στο πλαίσιο της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής φοιτήτριας. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν σημεία της συνεργασίας των δύο ιδρυμάτων που προβλέπονται στο ισχύον μνημόνιο και συζητήθηκαν τρόποι και καλές πρακτικές για την ενίσχυση και τη διεύρυνσή της.

Ο Αντιπρόεδρος του ΕΑΠ παρουσίασε στην αμερικανική αντιπροσωπεία τα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα και των τεσσάρων σχολών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, για τα οποία υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από την αμερικανική πλευρά. Ενδεικτικά αναφέρεται το ενδιαφέρον που εκφράστηκε για τα αγγλόφωνα προγράμματα Data Science and Machine Learning (DAMA), Language Education for Refugees and Migrants (LRM) και το Precision Medicine and Novel Therapies, (PRETH) που είναι ένα νέο δι-ιδρυματικό πρόγραμμα μεταξύ του ΕΑΠ και του Ινστιτούτου Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών που θα προσφερθεί από τον Οκτώβριο του 2024.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με ιδέες και σκέψεις από τον Αντιπρόεδρο του ΕΑΠ, για την εντονότερη διεθνοποίηση και εξωστρέφεια του Ιδρύματος, το οποίο όπως τόνισε διαθέτει και στις τέσσερις αυτοδύναμες σχολές του υψηλής στάθμης εκπαιδευτικό προσωπικό και δυναμικά και εξωστρεφή προγράμματα σπουδών.