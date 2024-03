Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας-Εκδήλωση: «Τρέξιμο και υγεία»

Την Κυριακή 3 Μαρτίου ο Διεθνής ημιμαραθώνιος Πάτρας Ημιμαραθώνιος Πάτρας διοργανώνει ανοικτή συζήτηση με θέμα «Τρέξιμο και υγεία: Συμβουλές σε συστηματικούς και νέους δρομείς». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο My Way Hotel & Events με έναρξη στις 18:00.

Ο στόχος της εκδήλωσης είναι να μοιραστούμε πληροφορίες για την υγεία και την ευεξία μέσω του τρεξίματος, καλύπτοντας θέματα όπως προπονητικός προγραμματισμός, διατροφή, ψυχολογία, ιατρική στήριξη και άλλα.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες και έμπειροι αθλητές που θα μοιραστούν τις γνώσεις τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας:

18:00 - 18:20 Εναρκτήριοι Χαιρετισμοί

Παναγιώτης Αντωνόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Δυτικής Ελλάδας

Άννα Μαστοράκου, αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Δυτικής Ελλάδας

Τάκης Πετρόπουλος αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου Δήμου Πατρέων

Παναγιώτης Τρίγκας, ιατρός νεφρολόγος, επιστημονικός υπεύθυνος της μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS ΜΟΝ ΑΕ.

18:20 - 20:00 Συζήτηση Τρέξιμο & Υγεία

Συντονιστής: Νίκος Πολιάς, τεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Ημιμαραθωνίου Πάτρας και πολυνίκης στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Μαραθωνίου

Συμμετέχοντες και αντικείμενα εισήγησης:

«Πρακτικές προπονητικές συμβουλές – Διαχείριση της προπονητικής καθημερινότητας και του προαγωνιστικού άγχους»: Δημήτρης Θεοδωρακάκος, πρωταθλητής Ελλάδος στον Αυθεντικό Μαραθώνιο και παγκόσμιος κυπελλούχος ορεινού τρεξίματος. Πτυχιούχος προπονητής Κλασικού Αθλητισμού

«Προπονητικός προγραμματισμός και φορμάρισμα πριν τον αγώνα»: Δημήτρης Θοδωρίδης, συντονιστής Τομέα Μεσαίων-Μεγάλων Αποστάσεων της Ομοσπονδίας ΣΕΓΑΣ

«Ο ρόλος της διατροφής στην αθλητική απόδοση, προτεινόμενες διατροφικές συνήθειες»: Ειρήνη Μπαμπαρούτση, PhD κλινική διαιτολόγος, αθλητική διατροφολόγος, διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών, επιστημονική υπεύθυνη Διαιτολογικού γραφείου "Θερμίδα", διατροφολόγος Εθνικής Ομάδας Στίβου, επιστημονική συνεργάτης Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χάντμπολ

«Συχνότεροι τραυματισμοί δρομέων, πρόληψη και αντιμετώπιση»: Θεόδωρος Μπέτσος, φυσικοθεραπευτής - ορθοπαιδικός θεραπευτής με χειρισμούς - medical training therapist

«Κομβικά σημεία της προπονητικής περιόδου»: Σοφία Ρήγα, Πρωταθλήτρια Ελλάδος στον Κλασικό Μαραθώνιο, συμμετέχουσα στους Ολυμπιακούς αγώνες Rio 2016

«Προαγωνιστικός έλεγχος - Καρδιαγγειακή υγεία και ρόλος της φυσικής δραστηριότητας»: Δρ Γεώργιος Σταυρουλάκης, MD, PhD, FESC, καρδιολόγος, διδάκτωρ Παν/ίου Αθηνών (εξειδίκευση στην Αθλητική Καρδιολογία)

Μέσω video θα παρακολουθήσουμε και τις κάτωθι εισηγήσεις:

«Ο ρόλος της Άρσης Βαρών στην άσκηση»: Πύρρος Δήμας, ολυμπιονίκης, αθλητής της Άρσης Βαρών

«Διατροφικές συμβουλές για συστηματικούς και νέους δρομείς»: Dan Benardot, professor of Practice in the Center for the Study of Human Health at Emory University

Κεντρικός χορηγός της εκδήλωσης η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Τρίγκας Nephros MON A.E. Υποστηρίζεται από το My Way Hotel & Events.



Η πρόσκληση είναι ανοικτή σε όλους τους δρομείς και τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα του τρεξίματος και να ακούσουν εμπειρίες από εξειδικευμένους στον τομέα.



Περισσότερες πληροφορίες στο: https://patrashalfmarathon.gr/imerida-treksimo-kai-ygeia/