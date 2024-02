Πάτρα: Δυνατά μηνύματα αγάπης για τη ζωή και προσφοράς στον άνθρωπο και την κοινωνία χάρισε η λαμπερή εκδήλωση "Αχαιών Αγάπης Γεύμα"

Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε το περασμένο Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024 στον ζεστό και φιλόξενο χώρο του ξενοδοχείου My Way Hotel & Events. H Συντονίστρια του Παραρτήματος Πάτρας κα Μαρία Μανουσάκη – Μαλλιώρη, πλαισιωμένη από τα μέλη του παραρτήματος, επιφύλαξαν και φέτος μία λαμπερή και ουσιαστική βραδιά, που ανέδειξε το καλό πρόσωπο της κοινωνίας αλλά και την τοπική επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, οι Καλλιπάτειρες έκοψαν την βασιλόπιτα του 2024.

Στο αποκορύφωμα της βραδιάς το σωματείο βράβευσε, τον επιχειρηματία και ευεργέτη της Πάτρας, κ. Αθανάσιο Στεφανόπουλο, ο οποίος δώρισε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» το πολύτιμο διαγνωστικό μηχάνημα PET SCAN, αγόρασε και ανακαίνισε το Σπίτι του Κωστή Παλαμά που διέθεσε στην πόλη της Πάτρας, χρηματοδότησε την ανακαίνιση της Αγγλικανικής Εκκλησίας, που αποτελεί μνημείο αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επίσης, βραβεύτηκε ο Πατρινός Παραολυμπιονίκης ποδηλασίας κ. Νίκος Παπαγγελής. Ο νέος μαχητής του Συλλόγου «ΦΛΟΓΑ», που μετά την περιπέτειά του με τον καρκίνο και τον ακρωτηριασμό του ποδιού του, βγήκε νικητής. Έχει συμμετάσχει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020, όπου κατέλαβε την 6η θέση και τώρα προετοιμάζεται για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Τέλος, βραβεύτηκε ο υπεύθυνος της ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ, Ανδρέας Ηλιάδης, για το πολυετές λειτούργημα και την αφοσίωσή του.

Επιπλέον, δόθηκε χρηματικό έπαθλο στους φοιτητές ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Ματίνα Γαλάνη και Κωνσταντίνο Παπαγεωργόπουλο για την εθελοντική ομάδα δοτών μυελού των οστών του ΚΕΔΜΟΠ - «Χάρισε Ζωή», Will You Marrow Me και μέλη της ΕΦΙΕ, από το Athens Pain Care και την Δρ. Ζηναίς Κοντούλη.

Μουσικά έντυσε την εκδήλωση η καταξιωμένη Πατρινή σοπράνο και πρωταγωνίστρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Βασιλική Καραγιάννη.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκαναν οι δημοσιογράφοι Άντυ Μπακοπούλου και Τσίχλα Κωνσταντίνα του thebest.gr.

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου «Αγκαλιάζω», για να διενεργήσουν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο σε ορεινές περιοχές. Επιπλέον, στο Κλινικό Παρατηρητήριο του Πανεπιστημίου Πάτρας, με επικεφαλής καθηγητή τον κ. Ιωάννη Δρίτσα και στον Παραολυμπιονίκη ποδηλασίας, Νικόλα Παπαγγελή.

Έδωσαν το παρών σημαντικές προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων.

Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν, ο Αρχιμανδρίτης π. Αμβρόσιος, ο βουλευτής Αχαΐας Ιάσων Φωτήλας, οι Αντιπεριφερειάρχες Χαράλαμπος Μπονάνος, Άννα Μαστοράκου, Γεωργία Ντάτσικα, ο Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος Περιφερειακός σύμβουλος, ο Δριβήλας Δημήτρης Δημοτικός Σύμβουλος, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, ο τέως Πρύτανης Γιώργος Παναγιωτάκης, ο εκδότης της εφημερίδας Πελοποννήσου κ. Θεόδωρος το ΔΣ του Επιμελητηρίου μαζί με τον Αντιπρόεδρο του κ. Τηλιγάδη, καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών, η διοικήτρια του Καραμανδανείου Ασπασία Ρηγοπούλου και ο Προέδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθανάσιος Ζούπας, η Ιουλία Συροκώστα -Σταθοπούλου ιατρός και πρόεδρος ΣΦΙΚΑ.

*Συνδιοργανωτές στον ετήσιο αυτό θεσμό της πόλης ήταν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αχαΐας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών. Παρόντες πολλές εθελοντικές ομάδες της πόλης.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται από το παράρτημα Πάτρας του Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα» στην εικαστικό Μαρία Χονδραλή που προσέφερε έργο της για δημοπρασία. Επίσης, το κοσμηματοπωλείο MENTIS, την ANEK LINES / SUPERFAST FERRIES και την σχεδιάστρια Έλενα Κουλαουζίδου για τα δώρα που κέρδισαν οι τυχεροί της βασιλόπιτας. Ακόμα, ευχαριστίες στην Ελένη Δεμερτζή, την εταιρεία La Vita και το Φαρμακείο του Απόστολου Τέκου για τα αναμνηστικά δώρα όλων των παρευρισκόμενων. Τέλος, στην Rogdaki Events για τον στολισμό του χώρου.

Επιπλέον χορηγοί ήταν οι: ΚΡΕΟΣΥΣ Μαλλιώρης, Λούξ Μαρλαφέκας, ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ, ΜΕΝΤΙS, Χονδραλής Ευθύμιος, ΑΝΔΡΕΙΚΟΥ, Απόστολος Τέκος φαρμακείο, ΑΝΕΚ Lines-Superfast, ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ Κοτόπουλα Ναυπάκτου, Άρτα Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός, ΧΙΩΝ, Μύλοι Κεπενού, MEDI PRINOU, Shoe Land, Μάρυ Ζωγοπούλου Ανδρουτσέλη, Χαριτίνη Πετροπούλου δερματολόγος – αφροδισιολόγος, BLUE LAND Καραθανασόπουλος, Beauty Touch, shoe land, HELEN Hairstyle, αποθήκη χαρτικών Καραμπετ Σαάντ, Αναστασία Τσάκαλου, Ελένη Γέμου –Λαμπροπούλου Ραφείο, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ROMANTIKA, ΤΡΙΚΟΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Μαρία Χονδραλή, SAVVAS, ΠΑΙΣΙΟΣ, VIALS, BT, vasilia, collective, happybride.gr, ΔΙΗΧΟ, Τζατζαδάκης, Κοντογιαννάτος, Μαρία Κοκκίδου, DESPINA MIRARAKI S.A., OPTIONS, thoa, ΒΙΕΜΕΤΑΛ, ΧΙΩΝ, Σανιδοπούλου Χαρά, ΚΟΥΛΟΥΡΑΔΕΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΣ, GEMOSTRADE, Silveri, Λυσίας LAW FIRM AND ASSOCIATES, ACHAIA CLAUSS, ELENA KOULAOUZID OU, AEGEAN Kolokithas, ROGDAKI EVENTS TRADEMARK, Ιωάννα Τσάτσαρη,ΠΡΙΝΟΥ,OPTICAL AREA, NM NELLY MARINELY, Yialo-Yialo MYKONOS, ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ Κατερίνα Βέτσου, BE FACE, Quick Film, SYNFERRI, marazul, Minime, ΤΟ ΔΟΝΤΙ, ZORBA MAKE UP ARTIST, LA VIE EN ROSE, Paolas Sanset Hotel MYKONOS.

Μεταξύ των χορηγών επικοινωνίας της όμορφης εκδήλωσης ήταν και το ενημερωτικό portal thebest.gr.

Οι φωτ. είναι της Φαύστας Φρατζή.