Γέροντας Παρθένιος: Έφτιαξε ναό σε αποθήκη του ΟΣΕ, έχει 170.000 followers και βραβεύτηκε για την μαγειρική του

170.000 ακόλουθοι στο You Tube

Εκτός από την πλούσια φιλανθρωπική του δράση κυρίως προς τους ναρκομανείς ο Γέροντας Παρθένιος κυριολεκτικά τα... σπάει με τα βίντεο του στο κανάλι του στο You Tube με τις συνταγές του βγαλμένες από την ελληνική και μοναστηριακή κουζίνα που έχουν δημιουργήσει ένα τεράστιο κοινό ακολούθων (followers) στη διαδικτυακή εφαρμογή του You Tube. Αριθμεί ήδη 170.000 ακολούθους στο You Tube και η Goolge τον βράβευσε για τις επιδόσεις του αλλά και για το περιεχόμενο των αναρτήσεων του που επιμελείται ο πατέρας Αστέριος. Και δεν είναι μόνο αυτά...

Βραβείο για τις μοναστηριακές συνταγές του



Τον περασμένο Δεκέμβριο έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος ρασοφόρος κληρικός που βραβεύτηκε από το Ευρωπαϊκού Συμβούλιο Αδελφοτήτων Γαστρονομίας και Οινολογίας (CEUCO) στο πλαίσιο του 20ου Συνεδρίου που έγινε στην Καστεγιόν της Ισπανίας και μάλιστα το 2025 θα γίνει στον Πειραιά.