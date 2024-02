Ο Κουέντιν Ταραντίνο ξανασυνεργάζεται μάλλον με τον Μπραντ Πιτ

Ο 60χρονος σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο - Quentin Tarantino, δημιουργός του πολύ επιτυχημένου «Pulp Fiction» το 1994, φέρεται ότι θα συνεργαστεί ξανά με τον συνομήλικο του, σούπερ σταρ Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) στην καινούρια του ταινία «The Movie Critic», σύμφωνα με το Deadline.

Η τελευταία τους συνεργασία ήταν σχετικά πρόσφατα, στην ταινία του 2019, «Once Upon a Time in Hollywood - Κάποτε στο… Χόλιγουντ» όπου ο Πιτ συμπρωταγωνίτησε με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και πολλοί, ανάμεσα τους και ο ίδιος ο Ταραντίνο «παρομοίασε» τη χημεία τους με αυτή των Πολ Νιούμαν και Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ο Μπραντ Πιτ που τις τελευταίες μέρες πολυσυζητήθηκε πως έκανε ένα εντυπωσιακό λίφτινγκ στο πρόσωπο του που τον αναζωογόνησε με αποτέλεσμα να δείχνει αρκετά νεότερος ενώ και το σώμα του παραμένει ιδιαίτερα αθλητικό, τιμήθηκε για την ερμηνεία του στο φιλμ «Once Upon a Time in Hollywood - Κάποτε στο… Χόλιγουντ» στην απονομή του 2020 με το βραβείο Όσκαρ καλύτερου Β΄ Ανδρικού Ρόλου.

Η ταινία «Once Upon a Time in Hollywood» που είχαμε δει και στην Πάτρα, είχε γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία φτάνοντας σε εισπράξεις τα 377 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Ο Πιτ που πρωτοδιακρίθηκε και έγινε γνωστό όνομα στο σινεμά με το ρόλο του στο "Θέλμα και Λουίζ" του Ρίντλει Σκοτ το 1992 και με το ρόλο του στο λυρικό φιλμ του Ρόμπερτ Ρέντφορντ «Το Ποτάμι κυλά ανάμεσα μας» το 1993 που είχε γυριστεί στη Μοντάνα, πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία «Inglourious Basterds» σε σκηνοθεσία του Κουέντιν Ταραντίνο το 2009 καθώς και στο «True Romance – Ιλιγγιώδης έρωτας» του Τόνι Σκοτ το 1993 όπου ο Κουέντιν Ταραντίνο είχε υπογράψει το σενάριο.