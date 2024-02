Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Ανακοίνωση διαδικτυακής ανοικτής συζήτησης με την Καθηγήτρια Antonia Darder

Το Εργαστήριο Βιογραφικής Μάθησης και Μετασχηματιστικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ ανακοινώνει την διοργάνωση ανοικτής διαδικτυακής συζήτησης με την Καθηγήτρια Antonia Darder.

Η συζήτηση θα γίνει την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024 (18:00 – 20:00).

Η διαδικτυακή συζήτηση θα υλοποιηθεί μέσω της εφαρμογής Webex (https://hou.webex.com/meet/gkoulaouzidis) ενώ θα μεταδοθεί και από το κανάλι του EAΠ στο YouTube (https://youtube.com/live/u86H10spTwk?feature=share)

Το θέμα της συζήτησης/παρουσίασης είναι η Παιδαγωγική των Καταπιεσμένων του Paulo Freire και η σημασία της για τον σύγχρονο κόσμο.

Εστιάζοντας στο εμβληματικό έργο του Paulo Freire η προσκεκλημένη ομιλήτρια θα προχωρήσει μια λεπτομερή ανάλυση των κεντρικών εννοιών της προσέγγισης του σπουδαίου Βραζιλιάνου στοχαστή με στόχο την ανάδειξη της επικαιρότητας των ιδεών του. Η συνάντηση θα έχει τη μορφή ανοικτού διαλόγου με τους συμμετέχοντες.

Η Δρ Antonia Darder έχει διακριθεί σε παγκόσμιο επίπεδο για την έρευνά της στην απελευθερωτική εκπαίδευση και τις εφαρμογές της κριτικής εκπαίδευσης. Θεωρείται από τις πιο σημαντικές διανοούμενες στον συγκεκριμένο τομέα ενώ πέρα από τα ακαδημαϊκά της καθήκοντα είναι γνωστή για το ακτιβιστικό και καλλιτεχνικό της έργο (ποίηση και ζωγραφική). Είναι Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Loyola Marymount στην Καλιφόρνια. Το έργο της εστιάζει σε θέματα ρατσισμού, πολιτικής οικονομίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και εκπαίδευσης. Ασχολείται ιδιαίτερα με τη συμβολή του Paulo Freire στην κατανόηση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Η κριτική θεωρία της Darder για τη διαπολιτισμικότητα συνδέει ζητήματα πολιτισμού, εξουσίας και παιδαγωγικής με ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση. Έχει συγγράψει έναν ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό βιβλίων μεταξύ των οποίων τα: Culture and Power in the Classroom, Reinventing Paulo Freire: A Pedagogy of Love, A Dissident Voice: Essays on Culture, Pedagogy, and Power και το Freire and Education. Η Antonia Darder έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, και μέσα από παρουσιάσεις, ομιλίες και παρεμβάσεις υποστηρίζει διαχρονικά την ανάγκη για οικονομική δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτισμική δημοκρατία για όλους τους ανθρώπους. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.darder.org/