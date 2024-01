Ο Γιώργος Μαυροψαρίδης του «Poor Things”, υποψήφιος και για το βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Μοντέρ

Ελληνικό άρωμα λοιπόν στις υποψηφιότητες από το Σωματείο Αμερικανών Μοντέρ (ACE) με τον ταλαντούχο Γιώργο Μαυροψαρίδη να είναι υποψήφιος στην κατηγορία για το καλύτερο μοντάζ σε κωμωδία για το εξαιρετικό «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου . Την πεντάδα στην κατηγορία αυτή συμπληρώνουν οι ταινίες «Air», «American Fiction», «Barbie» και τα επίσης εξαιρετικά «Παιδιά του Χειμώνα» του Ελληνοαμερικανού από το Αίγιο, σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν , ταινία που προβάλλεται από την περασμένη Πέμπτη 25/1 και στη χώρα μας, και στην Πάτρα. O μοντέρ του φιλμ "Τα Παιιδά του Χειμώνα - The Holdovers" είναι ο Kevin Tent.

Από την άλλη οι ταινίες που διεκδικούν το βραβείο στην κατηγορία για το καλύτερο μοντάζ σε δραματική ταινία είναι η «Ανατομία μιας Πτώσης» της Ζιστίν Τριέ, «Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού», «Ο Μαέστρος», το «Οπενχάιμερ» των 13 υποψηφιοτήτων για Όσκαρ και οι «Περασμένες Ζωές».

Ο Τζον Γουότερς θα λάβει το τιμητικό βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Μοντέρ ως ο κινηματογραφιστής της χρονιάς, ένα βραβείο που αναγνωρίζει τους κινηματογραφιστές που αποτελούν παράδειγμα διακεκριμένων επιτευγμάτων στην τέχνη και τις επιχειρήσεις του κινηματογράφου. Οι μοντέρ Κέιτ Αμεντ και Γουόλτερ Μερτς θα λάβουν τιμητικό βραβείο για την συνολική τους καριέρα και ο Στίβεν Λάβτζοι θα παραλάβει το τιμητικό βραβείο του Σωματείου.

Οι νικητές φέτος όπως προείπαμε, θα ανακοινωθούν στις 3 Μαρτίου 2024.

Οι υποψηφιότητες αναλυτικά:

Καλύτερο Μοντάζ Σε Δραματική Ταινία

Anatomy of a Fall

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Καλύτερο Μοντάζ σε Κωμική Ταινία

Air

American Fiction

Barbie

The Holdovers

Poor Things.

Καλύτερο Μοντάζ σε Animation

Elemental

Nimona

Spider-Man: Across the Spider-Verse

The Super Mario Bros. Movie

Teenage Mutant Ninja Turtles.

Καλύτερο Μοντάζ σε Ντοκιμαντέρ

20 Days in Mariupol

American Symphony

Joan Baez: I am a Noise

Little Richard: I am Everything

Still: A Michael J. Fox Movie.