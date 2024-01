Emily in Paris: Όσα πρέπει να ξέρετε για την τέταρτη σεζόν

Η επίσημη σελίδα στο Instagram “Emily in Paris” δημοσίευσε επίσης την ίδια φωτογραφία και πρόσθεσε την εξής λεζάντα: “Bonjour from Paris! Emily in Paris season 4 is now in production.”

Η Κόλινς απάντησε με το εξής σχόλιο: «Yeasssss».

Ποια μέλη του καστ επιστρέφουν για την 4η σεζόν;

Το Netflix δεν έχει πει πολλά ακόμα για την τέταρτη σεζόν, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι παρακάτω σταρ θα επιστρέψουν αφού έπαιξαν έναν τόσο κρίσιμο ρόλο στην Τρίτη Σεζόν και όλοι έχουν άλυτες ιστορίες:

Λίλι Κόλινς (Έμιλυ)

Λούκας Μπράβο (Γκάμπριελ)

Lucien Laviscount (Alfie)

Ashley Park (Μίντι)

Camille Razat (Camille)

Leroy-Beaulieu (Sylvie)

Είναι πιθανό η Παρκ να επιστρέψει, αλλά πρόσφατα αποκάλυψε ότι νοσηλεύτηκε για αρκετές εβδομάδες κατά τη διάρκεια των γιορτών, αφού ένα κρούσμα αμυγδαλίτιδας μετατράπηκε σε «κρίσιμο σηπτικό σοκ», το οποίο, όπως λέει, «μόλυνε και επηρέασε» αρκετά από τα όργανά της.

Τι είπε η Κόλινς για την 4η σεζόν του Emily in Paris;

Τον Ιούνιο, η Κόλινς γύρισε ένα βίντεο με teaser για την επερχόμενη σεζόν.

«Έγιναν τόσα πολλά που χρειαζόμαστε απλώς απαντήσεις. Είναι ακόμα συντετριμμένος ο Άλφι; Θα πάρει ο Γκάμπριελ το αστέρι Michelin του; Θα πάνε η Mindy και το συγκρότημα στη Eurovision; Και τι γίνεται με την Καμίλ; Θα διαρκέσει ο αναζωπυρωμένος έρωτας της Sylvie; Και το ερώτημα στο μυαλό όλων μας: Θα συναντηθούν επιτέλους η Έμιλυ και ο Γκάμπριελ;. Μακάρι να μπορούσα να σου πω περισσότερα, αλλά θα πρέπει απλώς να περιμένεις για να μάθεις» περιέγραψε.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε περισσότερη διασκέδαση, περισσότερη μόδα και φυσικά περισσότερο δράμα για όλους σας. Η Έμιλυ θα πρέπει να αποφασίσει αν όλα όσα θέλει είναι πραγματικά αυτό που χρειάζεται. Και ενώ η καρδιά της Emily θα παραμείνει πάντα πιστή στο Παρίσι, η ζωή της παίρνει μερικές απροσδόκητες ανατροπές αυτή τη σεζόν. Μην εκπλαγείτε που τη βρείτε σε διακοπές» τόνισε.