Ο Χρήστος Μπούρας στην κούρσα των πρυτανικών εκλογών- Ο πρώτος απολογισμός και το όραμα της επόμενης μέρας- Το έργο που είναι «ψηλά» στη λίστα

Σε σχέση με το Φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών που τον περασμένο Οκτώβριο πραγματοποιήθηκε για 2η φορά ο Χρήστος Μπούρας ανέφερε πως το 3ο Welcome to up Welcome to Up θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυσή του πανεπιστημίου Πατρών. «Το 3ο Φεστιβάλ θα είναι ακόμα καλύτερο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Τα επόμενα χρόνια είναι κρίσιμα. Το δημογραφικό πρόβλημα σαφώς θα επηρεάσει τα Πανεπιστήμια αφού μικραίνει ο φοιτητικός πληθυσμός. Όμως το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένας πόλος έλξης. Μέσα από την εξωστρέφεια και τη διασύνδεση με την κοινωνία μπορεί το Πανεπιστήμιο να υποδεχθεί φοιτητές άλλων χωρών, να πραγματοποιηθούν διεθνείς συνεργασίες που θα δώσουν πολλά στο Πανεπιστήμιο μας αλλά και στην περιοχή μας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ίσως ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της περιοχής αφού διαθέτει 33.000 ενεργούς φοιτητές, 700 μέλη ΔΕΠ, 400 εργαζόμενους και 3.000 συμβασιούχους. Πρόκειται για έναν μεγάλο αναπτυξιακό παράγοντα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρύτανης.

Μιλώντας για το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές ο Χρήστος Μπούρας έκανε σαφές ότι ζητούμενο είναι ο γόνιμος διάλογος και η ανταλλαγή ιδεών με επιχειρήματα. «Σκοπός είναι να κάνουμε βήματα προς τα μπροστά αλλά και να ξέρουμε πού διαφωνούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Να σημειώσουμε ότι το Φεβρουάριο θα πραγματοποιηθεί από την πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών μία πιο αναλυτική διαδικασία απολογισμού της θητείας της.