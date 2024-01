Οι σταρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Σον Πεν εντάχθηκαν στο καστ της νέας ταινίας του Πολ Τόμας Άντερσον

Ο Άντερσον που ανήκει στους δημιουργούς που ξεπήδησαν μέσα από το περίφημο Φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου του Σάντανς, είναι γνωστός για τις ταινίες του «Boogie Nights – Ξέφρενες Νύχτες» με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ, «Magnolia», «There Will Be Blood – Θα Χυθεί Αίμα», «The Master» με τον Χοακίν Φίνιξ και «Phantom Thread» με τον Ντάνιελ Ντει Λιούις.

Να θυμίσουμε πως ο Σον Πεν στα 63 του χρόνια σήμερα, έχει βραβευτεί με δύο Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για τις ταινίες «Σκοτεινό Ποτάμι» και «Milk».

Ο 49χρονος Ντι Κάπριο που είναι εξαιρετικός στην φετινή ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Killers of the flower Moon», έχει κερδίσει Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου για το φιλμ «Η Επιστροφή -The Revenant» στην απονομή του 2016.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ