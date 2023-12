Το δώρο που έλαβε η σταρ της ποπ, Μαράια Κάρεϊ από τη θρυλική Μπάρμπρα Στρέιζαντ

Η διάσημη τραγουδίστρια Μαράια Κάρεϊ (Μariah Carey) στα 54 της χρόνια σήμερα, συνεχίζει την χριστουγεννιάτικη περιοδεία της με τίτλο «Merry Christmas One And All! Tour», η οποία ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου από το Χάιλαντς της Καλιφόρνια και θα ολοκληρωθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2023 στη Νέα Υόρκη.

Αν και η σούπερ σταρ, ερμηνεύτρια του "All I Want for Christmas Is You" που πρωτοκυκλοφόρησε το 1994, έχει μαγέψει το κοινό στις ΗΠΑ και τον Καναδά με τις διαχρονικές χριστουγεννιάτικες επιτυχίες της και απολαμβάνει την αγάπη του ωστόσο δεν ξεχνά και αποτίει φόρο τιμής σε κορυφαίες καλλιτέχνιδες που προηγήθηκαν στη μουσική σκηνή.