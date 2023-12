Στις 11/12 η 1η εκδήλωση του νεοιδρυθέντος «Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

18:00-18:10 Χαιρετισμός του Καθηγητή κ. Χρήστου Μπούρα, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών

18:10-18:30 Παρουσίαση του οράματος, των στόχων και προοπτικών του «Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών» (ΣΟΚΠΠ)

Σταύρος Κουμπιάς, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος ΣΟΚΠΠ

18:30-19:15 Κεντρική ομιλία με τίτλο: ‘’Το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΣΟΚΠΑ) και το "κοινωνείν αλλήλοις" στην Γ' Ηλικία μας’’

Στέλλα Πριόβολου, Ομότιμη καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος ΣΟΚΠΑ.

Τα κύρια θέματα της ομιλίας είναι τα ακόλουθα:

· Το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ (ΣΟΚΠΑ), οι στόχοι και η προσφορά του στην επιμόρφωση των νέων επιστημόνων και την κοινωνία ευρύτερα.

· Ίδρυση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Κασηγητών, στόχοι και δραστηριότητες των μελών της σε στενή συνεργασία με το ΣΟΚΠΑ.

· Η συμβολή μας στην αναμόρφωση της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και την συμπόρευσή της με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και την άνθιση της Τεχνολογίας.

19:15-20:00 Συζήτηση– Συμπεράσματα.

*Η Στέλλα Πριόβολου έχει γεννηθεί στην Αθήνα, είναι διδάκτωρ των Πανεπιστημίων Αθηνών και Ρώμης (La Sapienza), Ομότιμη Καθηγήτρια Λατινικής-Ιταλικής Φιλολογίας,, Πρόεδρος του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ και Κοσμήτορας του Δημοτικού Λαϊκού Πανεπιστημίου Αγ. Παρασκευής.

Έχει διδάξει σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, σε Ελεύθερα -- Ανοικτά Πανεπιστήμια, είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών και συγγραφέας πολλών μελετών και ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια. Ενδεικτικά αναφέρονται τα βιβλία της: “Carmina Burana veris et amoris”, (πρώτη μετάφραση και ερμηνεία στην Ελληνική), βραβεύθηκε πρόσφατα από την Εταιρεία Ελλήνων Μεταφραστών Λογοτεχνίας, «Rosa Fresca Aulentissima, το μεσαιωνικό ερωτικό ποίημα με το μάτι των φιλολόγων και του Νομπελίστα Dario Fo» (εκδόθηκε στην Ελληνική με την επιχορήγηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας, μεταφράστηκε στην Ιταλική και βραβεύθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών), και «Οι ελληνορωμαϊκές ρίζες της Ευρώπης μέσα από τον στοχασμό ευρωπαίων μελετητών» (μεταφράστηκε στην Ιταλική και Ρουμανική). Έχει συγγράψει δύο λογοτεχνικά βιβλία : «Στέλλα, μια ζωή δεν μας φτάνει» και «Με συνοδοιπόρο τον κορωνοϊό μια…τρίτη προσπάθεια».

Διετέλεσε Ειδική Γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας, εθνική εκπρόσωπος στο Συμβούλιο της Ευρώπης για το Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001, Αντιπρόεδρος του Ι.Κ.Υ. και τακτικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Έχει τιμηθεί από το ιταλικό κράτος με την διάκριση CAVALIERE al merito della Repubblica Italiana, από επιστημονικές ενώσεις, έχει ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Χίου, και η πρώτη «γυναίκα» τακτικό μέλος του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, μετά την ιστορική απόφαση του Συλλόγου να συμπεριλαμβάνονται και γυναίκες στα τακτικά μέλη του.

Αρθρογραφεί επί χρόνια για θέματα παιδείας και κριτικής επιστημονικών και λογοτεχνικών βιβλίων, παλαιότερα στα ΝΕΑ, και σήμερα στο ΒΗΜΑ, στο λογοτεχνικό περιοδικό ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ, στην ελληνική εφημερίδα Greek News and Radio FL(ΗΠΑ) και στο “Independent think tank for sciences and society" του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια της θητείας της ως Προέδρου του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, το ΣΟΚΠΑ έλαβε από την Ακαδημία Αθηνών βραβείο «δια το όλον αυτού εκδοτικόν έργον» (επιμορφωτικά προγράμματα, επιστημονικές ημερίδες, δελτίο «Ομοτίμων Κοινωνία»).