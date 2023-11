The Crown- Λος Αντζελες: Η αξεπέραστη γοητεία του little black dress από την Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι

Ζάλισε τα φλας η 33χρονη, πανύψηλη Αυστραλή ηθοποιός Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι. Με ψιλόλιγνη φιγούρα 1.88 εκατοστών και ξανθά, μακριά μαλλιά που φάνταζαν μεταξένια, έκλεψε την παράσταση στο Regency Village Theatre του Λος Αντζελες. Βέβαια, συγκεντρώθηκαν εκεί όλοι οι βασικοί πρωταγωνιστές του έκτου και τελευταίου κύκλου επεισοδίων της πολυβραβευμένης, ιστορικής σειράς «The Crown – Το Στέμμα», με τη βρετανική βασιλική οικογένεια στο επίκεντρο.

Όμως εκείνη, ήταν που ξεσήκωσε δικαιολογημένα το ενδιαφέρον των διεθνών media. Με ένα υποδειγματικής ραφής φόρεμα του ιταλικού οίκου Bottega Veneta δικαίωσε τη διαχρονική γοητεία του little black dress. Στο ραφινάτο μήκος του long midi ήταν μια εκσυγχρονισμένη εκδοχή του bustier pin up style. To μακιγιάζ σε nude τόνους ήταν σχεδόν αόρατο, απουσίαζαν τα θεαματικά κοσμήματα και μοναδικό αξεσουάρ ήταν οι κομψές, ψηλοτάκουνες γόβες Manolo Blahnik με διάφανο καλσόν Calzedonia.