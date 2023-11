Πανεπιστήμιο Πατρών: Εορτασμός της Επετείου Ιδρύσεως και της 50ης Επετείου από την Εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου

Εορτασμός της Επετείου Ιδρύσεως Πανεπιστημίου Πατρών & 50ης Επετείου από την Εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 17.00 θα πραγματοποιηθεί ο Εορτασμός της Επετείου Ιδρύσεως Πανεπιστημίου Πατρών & 50ης Επετείου από την Εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο. Η έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστου Ι. Μπούρα ενώ θα ακολουθήσει Ομιλία από τον Ομότιμο Καθηγητή Σήφη Μπουζάκη με τίτλο: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (1964-2023): Ίδρυση, σταθμοί, εξέλιξη, προοπτικές». Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν τα Βιβλία: «Λες να ρίξουμε τη χούντα;» με Συγγραφέα την Μαρία Κατσιγιάννη και «Δικτατορία και Αντίσταση στην Πάτρα (1967-1974)» με Συγγραφέα τον Δημήτρη Κοσμόπουλο. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την Κατάθεση βιωματικών εμπειριών από τα μέλη της Επιτροπής κατάληψης του Πανεπιστημίου Πατρών το 1973, τον Δημήτριο Βεργίδη και την Άννα Μπαστάκη, με Συντονιστή τον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτριο Βεργίδη, καθώς και τα εγκαίνια της έκθεσης: «50 χρόνια Πολυτεχνείο».

ΕΚΘΕΣΗ «50 χρόνια Πολυτεχνείο»

Στην έκθεση παρουσιάζονται ιστορικά τεκμήρια, φωτογραφίες και έγγραφα από την περίοδο της δικτατορίας και της δράσης του φοιτητικού αντιδικτατορικού κινήματος στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το υλικό της έκθεσης προέρχεται από το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Πατρών, την αρχειακή ενότητα «Αντιδικτατορικό Φοιτητικό Κίνημα Πατρών», το Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, το Τμήμα Αχαΐας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, το Αρχείο της ΕΡΤ Α.Ε., τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, αρχεία ερευνητών και από βιβλιακό υλικό της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης.

Εγκαίνια έκθεσης: Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023

Χώρος: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

Διάρκεια έκθεσης: 15 έως και 17 Νοεμβρίου 2023

Ώρες λειτουργίας: 10.00 – 13.00 και 18.00 – 20.00

Η έκθεση είναι ανοικτή για το κοινό.

Περισσότερα: https://www.upatras.gr/ eortasmos-tis-epeteiou- idryseos-panepistimiou-patron- 50is-epeteiou-apo-tin- exegersi-ton-foititon-tou- polytechneiou-15-11-2023/



----



22.11.23 | Τελετή Αναγόρευσης του Ομότιμου Καθηγητή Φιλοσοφίας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Καρλσρούης (ΚΙΤ) Hans A. Lenk, σε Επίτιμο Διδάκτορα

O Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Καρλσρούης (ΚΙΤ) Hans A. Lenk, θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Φιλοσοφίας, την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει η Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας, Αικατερίνη Δ. Καλέρη, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Πρόεδρο του Τμήματος Φιλοσοφίας Μιχαήλ Θ. Παρούση και η περιένδυσή του από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα.

Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του τιμώμενου με τίτλο: «Athena’s Owl and the Bird Phoenix: Philosophizing as Creative Transcending».

Αναλυτικά: https://www.upatras.gr/teleti- anagorefsis-tou-omotimou- kathigiti-filosofias-tou- technologikou-institoutou- karlsrouis-kit-hans-a-lenk-se- epitimo-didaktora-22-11-2023/



----



Βραβεία Εξαίρετης Δημοσίευσης και Εξαίρετης Διδασκαλίας

Tο Πανεπιστήμιο Πατρών απονέμει το Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας «Ευάγγελος Παπανούτσος» και τα Βραβεία Εξαίρετης Δημοσίευσης «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» σε μέλη του Ιδρύματος. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία της Πρυτανείας:(rectorate@upatras. gr).

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.upatras.gr/ vraveio-exairetis-didaskalias- evangelos-papanoutsos-2/

https://www.upatras.gr/ vraveia-exairetis-dimosiefsis- panagiotis-kanellopoulos-2023/



----



Διακρίσεις | Βράβευση Άρθρου μέλους ΔΕΠ Τμήματος Γεωπονίας

Το άρθρο με τίτλο: "Thermal Stability of Metal−Organic Frameworks (MOFs): Concept, Determination, and Model Prediction Using Computational Chemistry and Machine Learning", με συγγραφείς Harold U. Escobar-Hernandez, Lisa M. Pérez, Pingfan Hu, Fernando A. Soto, Maria I. Papadaki, Hong-Cai Zhou, and Qingsheng Wang*, που δημοσιεύτηκε στο ACS' Industrial & Engineering Chemistry Research, April 21, 2022, Vol. 61, pg. 5853—5862», έλαβε το South Texas Section -- AIChE's 2022 Best Fundamental Paper Award.



----



Επίσκεψη του πρώην Υπουργού κ. Β. Μπεκίρη στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών

Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Χ.Ι. Μπούρα επισκέφθηκε την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023 ο πρώην Υπουργός κ. Β. Μπεκίρης, ο οποίος ενημερώθηκε για τις δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών με έμφαση στην εξωστρέφεια του Ιδρύματος σε Κίνα, Αλεξάνδρεια και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι ο κ. Μπεκίρης προσφέρθηκε να βοηθήσει το Πανεπιστήμιο και αποδέχθηκε να είναι ο κεντρικός ομιλητής στην Τελετή Εορτασμού των Τριών Ιεραρχών & της Ημέρας των Γραμμάτων που θα διοργανωθεί στις 30/01/2024 με θέμα τον Π. Κανελλόπουλο. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών παρευρέθηκαν ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος κ.κ. Δ. Μαντζαβίνος, Β. Βασιλειάδης, Π. Αβραμίδης και Ε. Αλμπάνη.



----



Ολοκλήρωση στοχευμένου προγράμματος απεντόμωσης

Σε συνέχεια των καταγγελιών για εμφάνιση κοριών σε αίθουσες και αμφιθέατρα στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης στο Ρίο, άμεσα ολοκληρώθηκε ένα στοχευμένο και εκτεταμένο πρόγραμμα απεντόμωσης φανερώνοντας τα γρήγορα αντανακλαστικά για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος με σεβασμό στην καθημερινότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας.



----



Δράσεις του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ)

12.11.23 | Υβριδική Εκδήλωση «ΜΕΤ ΠΠ: Μουσειοσκευές για το νερό» Συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη σημασία του νερού

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας στην Πάτρα και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, συνδιοργανώνουν τη Υβριδική Εκδήλωση «ΜΕΤ ΠΠ: Μουσειοσκευές για το νερό». Η εκδήλωση διοργανώνεται με την ευκαιρία του Εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ακαδημαϊκής Κληρονομιάς και στο πλαίσιο της Γιορτής της Επιστήμης, την Κυριακή 12/11/2023, στις 18.30.

Περισσότερα:http://www. stmuseum.upatras.gr/index.php/ el/2020-02-10-13-53-05/2019- 03-23-19-13-11/2019-03-23-19- 13-11/555-2023-11-01-12-10-42/ 2023-11-12-18-30

6-16.11.23 | Γιορτή της Επιστήμης- Fête de la science «Το νερό στη δίνη της κλιματικής κρίσης»

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας ΠΠ συμμετέχει με τις Μουσειοσκευές του για το νερό «Οι περιπέτειες της Σταγονούλας, ο κύκλος του νερού», για την Γ & Δ Δημοτικού και «Άκης Σταγονάκης, η πηγή της ζωής…» για την Ε & ΣΤ Δημοτικού. Εκπαιδευμένοι εθελοντές του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας θα επισκεφθούν σχολεία της Πάτρας από 6-16/11/2023 και θα ταξιδέψουν τους μαθητές στον κόσμο του νερού μέσα από παραμύθια, παιχνίδια, πειράματα και βιωματικές δράσεις.

Οι μουσειοσκευές του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας ταξιδεύουν στα σχολεία της Πάτρας στο πλαίσιο της Γιορτής της Επιστήμης 2023 (upatras.gr)

----



18.11.23 – 3.12.23 | Φεστιβάλ Πριμαρόλια 2023

Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, στην Achaia Clauss πραγματοποιήθηκε η Συνέντευξη Τύπου για το επερχόμενο Φεστιβάλ Πριμαρόλια 2023, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας πολύ ωραίας και τιμητικής συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Πριμαρόλια, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού (TMG), μέσα από την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τα επόμενα έτη. Η Συνέντευξη Τύπου και η έναρξη της συνεργασίας αποτελεί τον προ-πομπό των εγκαινίων του επερχόμενου Φεστιβάλ Πριμαρόλια στην Βίλα Κόλλα (Σάββατο 18/11, 18.30) Στην Συνέντευξη Τύπου μίλησαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστος Ι. Μπούρας, ο Προέδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού κ. Απόστολος Ραφαηλίδης, η κα. Μαρία Αργυροπούλου (ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού – επιστημονική υπεύθυνη της συνεργασίας Πανεπιστημίου Πατρών και Πριμαρόλια), ο κ. Σωτήρης Μπόλης (Πρόεδρος του οργανισμού Πριμαρόλια) και ο κ. Βασίλης Ψαρράς (Εικαστικός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ και της Έκθεσης σύγχρονης τέχνης) Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας κα Ελένη Ν. Αλμπάνη, ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού κ. Ιωάννης Κουτσονίκος, o πρώην Πρόεδρος του Τμήματος κ. Αλκιβιάδης Παναγόπουλος ανάμεσα σε άλλους. Το Φεστιβάλ Πριμαρόλια 2023, στην 5η του χρονιά, ταξιδεύει φέτος για πρώτη φορά στην Πάτρα, στο ιστορικό επίκεντρο των πριμαρολίων*, και φιλοξενείται στην εμβληματική Βίλα Κόλλα, στο campus του Πανεπιστημίου Πατρών (Κουκούλι). Με φετινή θεματική Παντοπικότητες/Glocalities, αποκωδικοποιεί τους κώδικες της μαύρης σταφίδας, εξερευνώντας την νεότερη ιστορία της πόλης, και παρουσιάζει μια σειρά εκδηλώσεων και δράσεων: την ετήσια έκθεση σύγχρονης τέχνης, πολυμεσική ιστορική έκθεση, εργαστήρια, εκδηλώσεις λόγου, roundtables για την τέχνη, την ιστορική έρευνα και τον ψηφιακό πολιτισμό, νέες συνεργασίες με άλλα φεστιβάλ και συναυλίες. Το Φεστιβάλ διοργανώνει ο Οργανισμός Πριμαρόλια σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού, τελώντας υπό την αιγίδα και επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

* Πριμαρόλια: τα πρώτα καράβια με την νέα σοδειά και την καλύτερη ποιότητα μαύρης που αναχωρούσαν κατά τον 19ο αιώνα για τις αγορές της Ευρώπης, επιστρέφοντας «με πλούτο και πολιτισμό από την Εσπερίαν».

Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.upatras.gr/ festival-primarolia-2023- pantopikotites-18-noemvriou-3- dekemvriou-vila-kolla- panepistimio-patron-koukouli- patra/

Δείτε το Πρόγραμμα εδώ: https://primarolia.com/ primaroliafestival_2023/



----



Εθελοντική Δράση Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Πανεπιστημίου Πατρών | Εισαγωγή νέων μικρών ρομποτιστών στο πρόγραμμα του Robots@UP για το 2023-2024

Η εθελοντική δράση εκπαιδευτικής ρομποτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Robots@UP, για ακόμη μία χρονιά, ανοίγει τις πόρτες της για να υποδεχθεί νέους μικρούς ρομποτιστές, που θα ενταχθούν και θα ακολουθήσουν το πρωτοποριακό πρόγραμμά της στον μαγικό κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής και του STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics). Τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά πρόκειται να ενταχθούν ως μέλη της ομάδας του Robots@UP νέοι μικροί ρομποτιστές (Δ’ έως ΣΤ’ Δημοτικού), που θα επιλεγούν μετά από κλήρωση. Οι συναντήσεις των μικρών ρομποτιστών διεξάγονται κάθε Παρασκευή, στις 17.00 -18:30, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το ετήσιο πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Αιτήσεις για τη συμμετοχή των παιδιών (Δ’ έως ΣΤ’ Δημοτικού) γίνονται συμπληρώνοντας την Αίτηση Εγγραφής μέχρι και τη Δευτέρα 13/11/2023.

Συνδεθείτε με τον συναρπαστικό κόσμο του Robots@UP στο https://www.facebook.com/ RobotsUPATRAS



----



Διαδικτυακά Σεμινάρια στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αειθαλεία»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο του έργου «Αειθαλεία – Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά» ξεκινά από τον Νοέμβριο του 2023 σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση στελεχών δημόσιων φορέων (υπηρεσίες Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. κ.α.), καθώς και στελεχών ή μελών της Κοινωνίας των Πολιτών στη συστηματική οργάνωση εθελοντικών δράσεων κοινωνικής προσφοράς με βασική ομάδα στόχου τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και αξιοποιώντας τη διαδικτυακή πλατφόρμα «Worth It».

Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://upatras-gr.zoom.us/j/ 92509722899?pwd= d0ZjdzQrakRkbW82bUtQYmdvRzFuQT 09

Δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://forms.gle/ TvCmTVR1Qg7gVCTE7

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.aeithaleia.gr/el/ nea/%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%81% CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE% B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF% 85%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-% CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD% CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD- webinars.html



----



4.12.23 | Εκπαιδευτικό Κλινικό Εργαστήριο για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και φοιτητές στα κλινικά εργαλεία (SBIRT) προσυπτωματικού ελέγχου σε εφήβους και ενήλικες για την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις

Ο έλεγχος, η σύντομη παρέμβαση και η παραπομπή σε θεραπεία (SBIRT) είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παροχή υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης και θεραπείας μέσω καθολικού ελέγχου για άτομα με διαταραχές χρήσης ουσιών και άτομα που διατρέχουν κίνδυνο. Η εκπαίδευση στα προγράμματα SBIRT εφαρμόζεται δωρεάν τα τελευταία 2 χρόνια στο Νομό Αχαΐας και για περισσότερες πληροφορίες ή συμμετοχή παρακαλώ επικοινωνείτε στο [email protected]. Για αναλυτικές πληροφορίες επισκεφθείτε το σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/ diagnostika-kai- kinitopoiitika-klinika- ergaleia-sbirt- prosybtomatikou-elegchou-se- efivous-kai-enilikes-gia-ti- psychiki-ygeia-kai-tis- exartiseis-04-12-2023/



----



Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2023)

Οι τελετές ορκωμοσίας των Προπτυχιακών - Μεταπτυχιακών Αποφοίτων και Διδακτόρων & θα διεξαχθούν ως κάτωθι:

Απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Καθομολόγησης Διδακτόρων: 20, 21 Νοεμβρίου 2023

Ορκωμοσίες Προπτυχιακών Αποφοίτων: 1,4,5,6,7,8,11,12 Δεκεμβρίου 2023

Πρόγραμμα των Τελετών Ορκωμοσιών (pdf)

Οδηγίες Ορκωμοσίας – Χρήσιμες Πληροφορίες (pdf)

----



Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

23ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο: Εξελίξεις στην Ογκολογία

10-11.11.23

Το 23ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο: Εξελίξεις στην Ογκολογία που διοργανώνεται από την Εταιρεία Ογκολογικών Ερευνών σε συνεργασία με το Ολύμπιον Θεραπευτήριο - Γενική Κλινική Πατρών και θα διεξαχθεί στις 10 & 11 Νοεμβρίου 2023. Η εγγραφή είναι δωρεάν και απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας καθώς και σε προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές. Περισσότερα: http://conference2023.upatras. gr/

Επιχειρηματικό Συνέδριο (Network 2021)

10-12.11.23



Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Course Κακώσεις πυελικού δακτυλίου

11.11.2023



Σεμινάριο Εστίασης

13.11.23

Σεμινάριο Εστίασης

15.11.23

Εκδήλωση στη μνήμη του Καθηγητή Στέφανου Παϊπέτη

17.11.23

Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει εκδήλωση στη μνήμη του Καθηγητή Σ. Παϊπέτη, την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 στις 11.00, στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών (Ι4).

Στην εκδήλωση θα αποδώσουν χαιρετισμό οι:

Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής, Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Πατρών

Αλκιβιάδης Παϊπέτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (γιος του τιμώμενου)

Για τον τιμώμενο Θα μιλήσουν οι:

Βασίλης Κωστόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστήμιου Πατρών

Δήμος Πολύζος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Κατερίνα Παναγοπούλου, Πρόεδρος Διεθνούς Κέντρου Επιστημών και Ελληνικών Αξιών

Ιωάννης Δελής, Καθηγητής Πανεπιστήμιου Πατρών

Γιώργος Παπανικολάου, Καθηγητής Πανεπιστήμιου Πατρών

Νένη Νικολοπούλου Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Πέτρος Γρουμπός, Καθηγητής Πανεπιστήμιου Πατρών

θα μιλήσουν επίσης φίλοι και παλαιοί μαθητές του Καθηγητή Σ. Παϊπέτη

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος κα Τέτα Γιαννάρου

Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει συζήτηση και μικρή δεξίωση

8η Patras IQ 2023

25,26,27.11.23

Περισσότερα: https://www.patrasiq.gr/

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.confer.upatras.gr/